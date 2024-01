Ciclocross: Mathieu van der Poel vince sempre. Trionfo in Coppa del Mondo a Zonhoven

Dieci gare, dieci vittorie per Mathieu van der Poel nella sua stagione da sogno nel ciclocross. In Coppa del Mondo il campione iridato in carica è ancora devastante: quattro volte impegnato nel massimo circuito internazionale, quattro volte trionfatore, sempre con distacco incredibile su tutti i rivali.

Neanche a Zonhoven, in Belgio, c’è stata storia. A quattro giri dal termine è arrivata l’accelerazione decisiva (qualche errorino di troppo nelle tornate precedenti) e per gli avversari non c’è stato spazio per rispondere.

Gestione sul finale per la stella dell’Alpecin-Deceuninck che ha rifilato 20” al primo degli inseguitori, il connazionale Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), mentre terzo ha chiuso Laurens Sweeck (Crelan – Corendon). Nella top-5 Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) e Toon Vandebosch (Crelan – Corendon).

In casa azzurra 24ma piazza per Gioele Bertolini (FAS Airport Services – Guerciotti), 44ma per Filippo Agostinacchio (Beltrami TSA Tre Colli), 49ma per Marco Pavan.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com

