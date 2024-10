Mathieu van der Poel incontenibile: possibile avventura nella mezza maratona? Serie di allenamenti in corsa

Mathieu van der Poel si sta godendo un po’ di riposo dopo aver disputato un’eccellente annata agonistica, caratterizzata soprattutto dalle vittorie al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, oltre che dai sigilli ai Mondiali di ciclocross e di gravel. Il fuoriclasse olandese non ha ancora rivelato se si impegnerà sul fango durante l’inverno, ma c’è la concreta possibilità che salti interamente la stagione riservata al ciclocross per prepararsi nel miglior modo possibile verso il 2025 su strada.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck è in vacanza, ma anche durante il periodo di stacco dalla bicicletta non ha smesso di allenarsi e si è concentrato sulla corsa. Secondo una serie di informazioni raccolte dalla quotata testata Het Nieuwsblad, queste prove sarebbero finalizzate non soltanto al mantenimento della forma prima dell’inizio della preparazione atletica ma anche a un nuovo obiettivo agonistico fissato dal nativo di Kapellen.

Mathieu van der Poel potrebbe infatti cimentarsi nella mezza maratona. Il Campione del Mondo 2023 potrebbe infatti percorrere i 21,097 km ad Alicante il prossimo 10 novembre, quando nella località spagnola si disputerà la tradizionale Gran Carrera del Mediterraneo. Il sole e le alte temperature in terra iberica stimoleranno sicuramente il fuoriclasse olandese, che potrebbe trovare stimoli agonistici nel podismo in vista della prossima annata agonistica.