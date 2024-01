Ciclocross, i convocati dell’Olanda in vista dei Mondiali di Tabor: van der Poel e van Empel guidano gli Orange

Pochi giorni e Tabor sarà il centro del mondo del ciclocross. In Repubblica Ceca si assegneranno i nuovi titoli iridati, con l’Olanda che proverà a fare man bassa dei titoli élite. Ovviamente saranno presenti i campioni uscenti, Mathieu van der Poel e Fem van Empel.

Per entrambi una stagione strepitosa. Per van Empel, che quest’anno non si è interessata alla lotta per la Coppa del Mondo, sono arrivate diciassette vittorie in diciannove gare, mentre van der Poel è stato capace di fare anche meglio, non vincendo solo l’appuntamento di Benidorm nelle tredici gare da lui disputate.

Sono loro ad arrivare ovviamente a proporsi come leader delle proprie selezioni. Nella gara maschile a fare compagnia all’uomo dell’Alpecin-Deceuninck saranno Lars Van Der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corne Van Kessel e Mees Hendrikx. Selezione forte, con tre vincitori in Coppa del Mondo, ma rappresentano tutte delle alternative al campione del mondo in carica che appare il favorito principale della corsa.

Differente la situazione in campo femminile: Puck Pieterse, Ceylin Del Carmen Alvarado e Lucinda Brand non vorranno sicuramente fare le ‘paggette’ di Fem van Empel. Con loro Annemarie Worst, Inge Van Der Heijden, Manon Bakker, Denise Betsema e Aniek van Alphen. Nell’U23 sono Tibor Del Grosso e Leonie Bentveld che vestiranno i panni da capitano, mentre è da notare come non verrà schierata la staffetta mista.

