Ciclocross, Fem van Empel domina la prima gara di Coppa del Mondo ad Anversa. Sara Casasola ai piedi del podio

La stagione di Coppa del Mondo di ciclocross si apre nel solito segno di Fem van Empel. La campionessa mondiale in carica vince per la terza volta di fila la prima gara stagionale valida per l’iride, dominando l’appuntamento di Anversa con una cavalcata iniziata dal finale di secondo giro. Podio completato dalla connazionale Lucinda Brand e da Marie Schreiber, mentre la campionessa italiana Sara Casasola è quarta.

La partenza è tutta di marca lussemburghese con Marie Schreiber, che tira il collo al gruppo tentando immediatamente la fuga. Dopo una partenza lenta, però, esce fuori la solita van Empel, che, pedalata dopo pedalata, si avvicina alla sua avversaria, formando una coppia al termine del primo giro con 15” di vantaggio sul gruppo.

L’equilibrio si spezza nel tratto in sabbia, in cui la campionessa mondiale è oggettivamente una spanna sopra tutte: Schreiber non riesce a tenere il suo ritmo forsennato e inizia qui l’assolo dell’olandese, che non si volta più fino al traguardo, andando a chiudere in 50’33”. Anche la gara per la seconda piazza si chiude abbastanza in fretta, con Brand che si riporta nel terzo giro su Schreiber e la stacca, chiudendo a 31 secondi.

Ottima quarta piazza invece per Sara Casasola: dopo una prima parte di gara nascosta, accelera assieme a Ceylin del Carmen Alvarado, detentrice dell’ultima Coppa del Mondo, iniziando un duello che si consuma nell’ultimo giro, con l’azzurra che accelera in maniera inesorabile fino a chiudere ai piedi del podio, a 16” dalla terza piazza di Schreiber.