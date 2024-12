Ciclocross, Lucinda Brand domina in Coppa del Mondo a Dublino: battuta Van Empel

Lucinda Brand fa il vuoto a Dublino! Nella seconda tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di ciclocross la campionessa nazionale olandese vince per dispersione con una fantastica prestazione, battendo stavolta Fem van Empel che l’aveva preceduta sul traguardo non più tardi di una settimana fa ad Anversa.

La grande prestazione di Brand si è concentrata tra il secondo e il quarto giro: la neerlandese proprio nelle fasi centrali della gara ha fatto il vuoto, ha preso vantaggio su tutte le sue avversarie e non è stata più ripresa. Nel finale, avendo un ampio vantaggio, si è potuta anche rialzare per godersi gli ultimi metri e festeggiare con il pubblico presente al traguardo della capitale irlandese.

Seconda posizione per la campionessa del mondo Fem van Empel che aveva vinto la scorsa settimana e stavolta arriva a un distacco di 24 secondi dalla connazionale. Ha ottenuto il massimo: oggi non si poteva battere una Brand che è stata semplicemente la più forte di tutte.

Terzo posto per la britannica Zoe Backstedt: quarto podio per la classe 2004 tra le élite, lei che potrebbe correre ancora tra le under 23. Quarta posizione per l’olandese Inge van der Heijden e quinta per l’ungherese Blanka Vas. Nessuna italiana era presente al via.