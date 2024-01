Ciclocross, Filippo Agostinacchio campione italiano under 23 per la seconda volta

Filippo Agostinacchio l’ha fatto di nuovo: è ancora campione italiano ciclocross under 23. Il corridore valdostano, che aveva trionfato a Ostia lo scorso anno, è riuscito a riconfermarsi sul percorso di Cremona. Segno dello status raggiunto da questo corridore dopo aver fatto diverse esperienze a livello internazionale.

Già alla fine del primo giro Filippo Agostinacchio era già in fuga, al suo inseguimento c’erano Luca Paletti, Enrico Barazzuol, Tommaso Tabotta e Samuele Scappini. Nel giro successivo il fuggitivo aveva 15” di vantaggio sul solo Tabotta che era riuscito a sganciarsi dal gruppo inseguitore per riportarsi sulle code del battistrada, ma non c’è stato niente da fare.

Enrico Barazzuol ha tenuto duro fino alla fine chiudendo secondo, appena davanti a Cristian Calligaro: il corridore KTM si è reso protagonista di una grande rimonta da dietro dopo un avvio in sordina.

CLASSIFICA CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 CICLOCROSS 2023

1. Filippo AGOSTINACCHIO | BELTRAMI TSA TRE COLLI | UN 00:48:09

2. Enrico BARAZZUOL | TEAM BOSCO DI ORSAGO | UN +33″

3. Cristian CALLIGARO | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES | UN +34″

4. Tommaso TABOTTA | ASD DP66 | UN +01′ 02″

5. Samuele SCAPPINI | BELTRAMI TSA TRE COLLI | UN +01′ 09″

6. Matteo CESCHIN | TEAM BOSCO DI ORSAGO | UN +01′ 37″

7. Simone VARI | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN +01′ 55″

8. Luca PALETTI | VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’ | UN +01′ 56″

9. Edoardo BOLZAN | G.S. WINNERBIKE | UN +02′ 02″

10. Ettore PRA | HELLAS MONTEFORTE | UN +02′ 30″

Foto: LiveMedia

