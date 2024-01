Chi è lo sportivo più ricco del mondo? La classifica e le cifre astronomiche

Cristiano Ronaldo si conferma in vetta alla classifica degli sportivi più pagati al mondo, la graduatoria stilata annualmente dalla quotata testata Forbes. Il calciatore portoghese ha lasciato il Manchester United e si è trasferito in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al-Nassr. Il fuoriclasse lusitano ha incassato ben 136 milioni di dollari tra il 1° maggio 2022 e il 1° maggio 2023, distanziando altri due calciatori: l’argentino Lionel Messi (130 milioni di dollari, conditi dal trionfo ai Mondiali, anche se ora è in odore di divorzio con il PSG) e il francese Kylian Mbappé (120 milioni, anch’egli in forza al PSG). I dati relativi alla seconda parte del 2023 verranno resi noti a maggio 2024.

Forbes puntualizza un fatto che appare acclarato da tempo: “Ciò che ha influenzato maggiormente gli introiti degli atleti è stato sicuramente il fattore dei cosiddetti ‘petrodollari’. Se negli ultimi anni, infatti, a muovere la maggior parte del denaro erano stati soprattutto gli accordi sui diritti televisivi e i contratti di sponsorizzazione, negli ultimi 12 mesi i soldi sauditi hanno spostato gli equilibri“. A dimostrazione di questa analisi basta guardare gli incassi dei golfisti Dustin Johnson e Phil Mickelson, che hanno lasciato il circuito PGA Tour e hanno sposato la nuova avventura del Liv Golf, portandosi a casa rispettivamente 200 milioni e 125 milioni di dollari.

I due golfisti sono preceduti dal cestista LeBron James (119,5 milioni di dollari) e dal pugile messicano Canelo Alvarez (110 milioni di dollari). Spicca la presenza in top-10 dell’ormai ritirato tennista Roger Federer, con 95 milioni di dollari guadagnati interamente fuori dal campo. Lo svizzero si trova tra i cestisti statunitensi Stephen Curry (100,4) e Kevin Durant (89,1).

CLASSIFICA SPORTIVI PIÙ PAGATI AL MONDO (stilata da Forbes)

1 | Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 136 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 90 milioni

Sport: calcio

2 | Lionel Messi

Guadagni totali: 130 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 65 milioni

Sport: calcio

3 | Kylian Mbappè

Guadagni totali: 120 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: calcio

4 | LeBron James

Guadagni totali: 119,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 75 milioni

Sport: basket

5 | Canelo Alvarez

Guadagni totali: 110 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: pugilato

6 | Dustin Johnson

Guadagni totali: 107 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 102 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

Sport: golf

7 | Phil Mickelson

Guadagni totali: 106 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 104 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

Sport: golf

8 | Stephen Curry

Guadagni totali: 100,4 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 48,4 milioni

Guadagni fuori dal campo: 52 milioni

Sport: basket

9 | Roger Federer

Guadagni totali: 95,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 95 milioni

Sport: tennis

10 | Kevin Durant

Guadagni totali: 89,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

Sport: basket

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...