Atletica, Iliass Aouani viaggia a lungo sul record italiano alla Maratona di Barcellona. Quali italiani alle Olimpiadi?

Iliass Aouani si è distinto alla Maratona di Barcellona, tagliando il traguardo in quarta posizione con il tempo di 2h08:05. Il 28enne milanese è tornato in gara sui 42,195 km, a due settimane dal ritiro di Osaka, e ha firmato il secondo risultato della carriera. Lo scorso anno, sempre nella località spagnola ma su un altro tracciato, aveva stabiliato il record italiano di 2h07:16, poi migliorato da Yeman Crippa lo scorso 18 febbraio (2h06:06 a Siviglia).

L’azzurro ha viaggiato per larghi tratti sui ritmi del record italiano, correndo in maniera autoritaria in testa al secondo gruppo: 1h02:54 alla mezza, 1h29:53 al 30mo chilometro, al 35mo km è ancora davanti al record di Crippa (1h45:18), ma poi si ritrova da solo senza punti di riferimento e il tempo si alza inevitabilmente.

Iliass Aouani è ora quarto nelle liste italiane dell’anno, alle spalle Yeman Crippa (2h06:06), Eyob Faniel (2h07:09) e Daniele Meucci (2h07:49), anche se non va dimenticato il 2h07:35 corso da Nekagenet Crippa a dicembre. L’Italia avrà a disposizione tre posti alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi verrà selezionato per correre nella capitale francese?

La Maratona di Barcellona è stata vinta dallo svizzero Tadesse Abraham, che a 41 anni ha siglato il record nazionale (2h05:01) precedendo i keniani Collins Kipkirui Kipkorir (2h06:44) e Edmond Kipngetich (2h07:21). Tra le donne podio tutto etiope: Degitu Azimeraw (2h19:52) precede Shuko Genemo (2h21:35) e Meseret Dinke (2h22:58).