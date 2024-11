Atletica, italiani in maratona: Riva e Nestola debuttano a Valencia, torna Aouani

Tanti italiani saranno protagonisti nelle Maratone in programma domenica 1° dicembre. Riflettori puntati sui 42,195 km di Valencia, dove vedremo all’opera Pietro Riva, l’ex primatista italiano Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e l’esordiente Sara Nestola. A Torino, invece, Pasquale Selvarolo farà il proprio debutto sulla distanza.

In terra spagnola andrà in scena un evento di solidarietà dopo l’alluvione delle scorse settimane, con la presenza di top runner come gli etiopi Kenenisa Bekele (2h01:41 nel 2019, terzo all-time) e Sisay Lemma (detentore del titolo, 2h01:48 un anno fa e quarto della storia). Pietro Riva si cimenterà per la prima volta in questa specialità dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei sulla mezza (dove vanta un personale di 59:41, siglato proprio a Valencia dodici mesi fa).

Iliass Aouani sarà alla terza maratona della stagione dopo il ritiro di Osaka e dopo aver fermato il crono su 2h08:05 a Barcellona. L’ex primatista nazionale conosce bene questo percorso perché proprio a Valencia siglò il precedente primato di 2h07:16 un anno fa. Sara Nestola ci prova sui 42 km dopo aver corso la mezza in 1h11:16 a Siviglia a gennaio, nella gara femminile spicca il trio etiope composto da Megertu Alemu (2h16:34), Hiwot Gebrekidan (2h17:59) e Tiruye Mesfin (2h18:47).