Calendario Superlega volley 2024: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv e streaming

Si entra nelle fasi calde della stagione, quelle decisive per decidere la griglia dei playoff. Siamo arrivati alla quindicesima giornata della Superlega 2023-2024 di volley maschile, che si articolerà in due giorni: un anticipo sabato 20 e cinque sfide assai intriganti perviste per domenica pomeriggio.

Aprirà le danze Modena, che con la vittoria nell’ultima giornata ha tappato un attimo l’emorragia. I ragazzi di coach Petrella sono attesi però da una partita tutt’altro che semplice, con il PalaPanini che dovrà essere infuocato per provare a battere una Perugia sempre più rodata e pericolosa. Domenica si incomincia alle 16.00 con un big match interessantissimo, a Piacenza, terza in classifica a -5 dalla testa, andrà a far visita la capolista Trentino, con entrambe le squadre reduci dal successo continentale. Alle 16.30 una Monza in crisi nera, almeno in campionato, proverrà a trovare il primo successo delle ultime cinque in casa di una Taranto comunque in salute.

Altro big match in programma all’EuroSole alle 18.00, quando Civitanova, impeccabile in settimana in Champions ma reduce da una brutta sconfitta in campionato sul campo di Perugia, ospiterà l’Allianz Milano di Roberto Piazza (vociferato come possibile sostituto di Blengini l’anno prossimo sulla panchina dei marchigiani). Allo stesso orario all’AGSM Forum di Verona i padroni di casa proveranno a riprendere la marcia dopo la sconfitta sul campo di Trento, di fronte ci sarà il fanalino di coda Catania. Chiusura con il posticipo delle 19.00 con una sfida quasi da ultima spiaggia tra Cisterna e Padova, chi vince resta un minimo in corsa per la post season, chi perde è tagliato fuori.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre saranno due i match trasmessi in chiaro su RaiSport HD. Sabato 20 alle 18.00 andrà in onda Perugia-Modena, il giorno dopo alla stessa ora Civitanova-Milano.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 20-21 GENNAIO

Sabato 20 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 21 ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Itas Trentino

Domenica 21 ore 16.30 Gioiella Prisma Taranto vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 21 ore 18.00 Rana Verona vs Farmitalia Catania

Domenica 21 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 21 ore 19.00 Cisterna Volley vs Pallavolo Padova

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 20-21 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

MODENA-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

PIACENZA-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TARANTO-MONZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VERONA-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-MILANO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

CISTERNA-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

