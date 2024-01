Calendario sport invernali oggi: orari 26 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima delle due discese femminili a Cortina, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sull’Olympia delle Tofane, le ragazze nostrane andranno a caccia delle posizioni di vertice. Osservate speciali Sofia Goggia e Federica Brignone che vorranno mostrarsi all’altezza delle aspettative sulla pista di casa.

Proseguono le Olimpiadi Invernali giovanili in Corea del Sud, mentre iniziano i Mondiali di slittino di scena ad Altenberg (Germania). In tutto questo, sulle nevi di St.Moritz (Svizzera) la squadra di snowboardcross è pronta per la sfida, con Michela Moioli che vuol fare bene. Questo e molto altro in programma quest’oggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli sport invernali previsti oggi, venerdì 26 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 26 gennaio

03.00 Olimpiadi Invernali giovanili a Gangwon (Corea del Sud): sesta giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel. Clicca qui per il programma completo

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Cortina D’Ampezzo (Italia): discesa femminile – Diretta tv su Rai2 HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Biathlon, Europei a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 10km Sprint uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): Finali donne/uomini – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ljubno (Slovenia): qualificazioni HS94 donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara femminile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

13.00 Slittino, Mondiali ad Altenberg (Germania): prima giornata – Diretta streaming sul canale YouTube di FIL-Luge.

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): PCR maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Salto con gli sci, Mondiali di volo/Coppa del Mondo a Bad Mitternsdorf (Austria): prima e seconda serie HS240 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Biathlon, Europei a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 7.5km Sprint donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Goms (Svizzera): 4x5km staffetta mista tecnica classica/libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): PCR femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Speed skating, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): prima giornata – Diretta streaming dalle 20.25 su eurosport.it, Discovery+.

20.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Waterville (Stati Uniti): moguls uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it e su Discovery+.

Foto: Pentaphoto/FISI