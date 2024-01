Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 16 al 21 gennaio. Programma, tv, streaming

Dopo la pausa odierna gli sport invernali torneranno a prendersi la scena già domani, quando riprenderà la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom femminile di Flachau e la prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel. Nel fine settimana, invece, le donne si sposteranno a Jasna.

Tappa italiana per la Coppa del Mondo di biathlon, in programma ad Anterselva dal 18 al 21 gennaio: si tratta delle ultime gare prima dei Mondiali. Riparte il circuito maggiore dello sci di fondo dopo la pausa successiva al Tour de Ski.

Gare di Coppa del Mondo protagoniste anche per quanto concerne salto con gli sci, snowboard, sci freestyle, slittino naturale e sci alpinismo, mentre scatteranno venerdì 19 gennaio i Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in programma a Gangwon (Corea del Sud) fino a giovedì 1° febbraio.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 16-21 GENNAIO 2024

SCI ALPINO

Mar. 16/01/24 – Coppa del Mondo – SL femminile Flachau (Aut) – ore 18.00 e 20.45, diretta Raisport ed Eurosport

Mar. 16/01/24 – Coppa del Mondo – 1a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Mar. 16/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – GS maschile Sestriere (Ita)

Mer. 17/01/24 – Coppa del Mondo – 2a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Mer. 17/01/24 – Coppa Europa – DH femminile St. Anton (Aut) – ore 10.00

Mer. 17/01/24 – Coppa Europa – GS maschile Val Cermis (Fra)

Mer. 17/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SL maschile Sestriere (Ita)

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – 3a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Gio. 18/01/24 – Coppa Europa – DH femminile St. Anton (Aut) – ore 10.00

Gio. 18/01/24 – Coppa Europa – GS maschile Val Cermis (Fra)

Gio. 18/01/24 – Gran Premio Italia sr/gio – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 19/01/24 – Gran Premio Italia sr/gio – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 20/01/21 – Coppa del Mondo – GS femminile Jasna (Svk) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – SL maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 10.15 e 13.15, diretta Raisport ed Eurosport

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – SL femminile Jasna (Svk) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Sprint TC maschile e femminile Oberhof (Ger) – Qualificazioni ore 12.50, finali ore 15.20, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – 20 km mass start TC maschile e femminile Oberhof (Ger) – Ore 10.25 e 13.20, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 20/01/24 – Fesa Cup senior – 10 km TL maschile e femminile Januszyce (Cze)

Sab. 20/01/24 – Fesa Cup junior – 10 km TL maschile e femminile Januszyce (Cze)

Sab. 20/01/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TC maschile e femminile Gromo (Bg)

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – Staffetta maschile e femminile Oberhof (Ger) – ore 10.50 e 13.10, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 21/01/24 – Fesa Cup senior – 20 km mass start TC maschile e femminile Januszyce (Cze)

Dom. 21/01/24 – Fesa Cup junior – 15 km mass start TC maschile e 10 km TC femminile Januszyce (Cze)

Dom. 21/01/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Gromo (Bg)

SALTO CON GLI SCI

Mar. 16/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Mer. 16/01/24 – Coppa del Mondo – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HS102 femminile Zhao (Chn)

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – HS102 femminile Zhao (Chn), ore 08.30, diretta tv Eurosport

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Superteam HS102 femminile Zhao (Chn), ore 08.30, diretta tv Eurosport

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 20/01/24 – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – HS109 maschile e femminile Gangwon (Kor)

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – HS102 femminile Zao (Chn) – ore 08.00, diretta tv femminile

Dom. 21/01/24 – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – Mixed team HS109 Gangwon (Kor)

COMBINATA NORDICA

Ven. 19/01/24 – Continental Cup – Compact Individual HS140/7,5 km maschile Klingenthal (Ger) – 10.30 e 15.00

Sab. 20/01/24 – Continental Cup – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 21/01/24 – Continental Cup – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 10.00 e 13.00

BIATHLON

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Short Individual maschile Anterselva (Ita) – ore 14.20, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Short Individual femminile Anterselva (Ita) – ore 13.40, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Staffetta singola mista Anterselva (Ita) – ore 12.55, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Staffetta singola Anterselva (Ita) – ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Sab. 20/01/24 – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – Individuale maschile e femminile Gangwon (Kor) – ore 03.00 e 06.00

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – Mass start maschile Anterselva (Ita) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Sab. 21/01/24 – Coppa del Mondo – Mass start femminile Anterselva (Ita) – ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport e streaming https://eurovisionsport.com/

Dom. 21/01/24 – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – Staffetta singola mista Gangwon (Kor) – ore 03.00

SNOWBOARD

Mar. 16/01/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut) – ore 18.15, diretta tv Eurosport

Mar. 16/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SS maschile Laax (Svi) – ore 09.45

Mer. 17/01/24 – Coppa del Mondo – PSL Team Bad Gastein (Aut) – 14.15, diretta tv Eurosport

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Semifinali SS femminile Laax (Svi) – ore 13.15

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – HP femminile Laax (Svi)

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Laax (Svi)

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Semifinali SS maschile Laax (Svi) – ore 10.15

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Semifinali HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.25 e 12.05

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Finali SS maschile e femminile Laax (Svi) – ore 13.15 e 13.35, diretta streaming Eurosport.it

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Finali HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 18.15 e 18.32, diretta streaming Eurosport.it

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – PSL maschile e femminile Pamporovo (Bul) – ore 12.00, diretta streaming Eurosport.it

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – PSL maschile e femminile Pamporovo (Bul) – ore 12.00, diretta streaming Eurosport.it

FREESTYLE

Mer. 17/01/24 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Alpe d’Huez (Fra) – ore 11.15

Mer. 17/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SS maschile Laax (Svi) – ore 09.45

Gio. 18/01/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Nakiska (Can)

Gio. 18/01/24 – Coppa del Mondo – Semifinali SS femminile Laax (Svi)

Ven. 19/01/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Nakiska (Can)

Ven. 19/01/24 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Alpe d’Huez (Fra) – ore 11.15

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo – Semifinali SS maschile Lenk (Svi) – ore 13.15

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Dom. 21/01/21 – Coppa del Mondo – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Dom. 21/01/24 – Coppa del Mondo – SS maschile e femminile Laax (Svi) – ore 13.15 e 13.35

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo junior – Singolo femminile Bludenz (Aut) – ore 09.30

Ven. 19/01/24 – Coppa del Mondo junior – Doppio maschile e femminile Bludenz (Aut) – ore 13.00

Sab. 20/01/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile e staffetta a squadre Bludenz (Aut) – ore 09.30 e 13.00

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Pursuit doppio (ore 13.00), singolo femminile (ore 17.00) e singolo maschile (ore 18.00) Umhausen (Aut), diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Pursuit maschile e femminile Umhausen (Aut) – ore 10.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

BOB PISTA ARTIFICIALE

Gio. 18/01/24 – Coppa Europa – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Gio. 18/01/24 – Coppa Europa – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Ven. 19/01/24 – Coppa Europa – Bob a due femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Ven. 19/01/24 – Coppa Europa – Bob a quattro St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Sab. 20/01/24 – Mondiali junior/under 23 – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Sab. 20/01/24 – Mondiali junior/under 23 – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Dom. 21/01/24 – Mondiali junior/under 23 – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Dom. 21/01/24 – Mondiali junior/under 23 – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

SCI ALPINISMO

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Individuale femminile e maschile La Massana (And) – ore 09.30 e 10.40

Sab. 20/01/24 – Coppa del Mondo – Individuale femminile e maschile La Massana (And) – ore 09.30 e 10.10

SPEED SKATING

Dal 19 al 21 gennaio – Four Continents – Salt Lake City (USA)

MULTISPORT

Dal 19 gennaio al 1° febbraio – Giochi Olimpici Invernali Giovanili – Gangwon (Corea del Sud)

