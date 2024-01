Calendario snowboardcross oggi in tv: orari St. Moritz, programma, tv, streaming, startlist

Dopo le qualificazioni di ieri, si svolgeranno quest’oggi a St. Moritz (Svizzere) le fasi finali della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowobardcross. Al via si presenteranno diversi atleti pronti per andare a caccia di un grande risultato, tra cui anche i cinque italiani che ieri sono riusciti a superare il turno.

In campo maschile saranno presenti Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Matteo Menconi: il primo partirà nella quarta batteria degli ottavi di finale insieme ai cechi Houser e Kubicik e lo spagnolo Romero, mentre Visintin e Menconi gareggeranno entrambi nell’ultimo ottavo di finale con l’australiano Lambert e il tedesco Beckhaus.

Tra le donne ci saranno invece Michela Moioli, autrice del miglior tempo complessivo delle qualificazioni, e Sofia Groblechner: la prima prenderà il via nel primo quarto di finale insieme alle australiane Baff e Clift e alla svizzera Albrecht, mentre Groblechner gareggerà nella seconda batteria con la francese Trespeuch (attuale leader della classifica di Coppa del Mondo), l’australiana Brockhoff e la svizzera Siegenthaler.

Le fasi finali delle gare di snowboardcross a St. Moritz si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport (da inizio gara) Eurosport 2 HD (dalle 12:30) e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it e Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN (questi ultimi tre dalle 12:30). OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO SNOWBOARDCROSS ST. MORITZ 26 GENNAIO 2024

Venerdì 26 gennaio

Ore 12.00: fasi finali maschili e femminili a St. Moritz (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport (da inizio gara) ed Eurosport 2 HD (dalle 12:30)

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS ST. MORITZ 26 GENNAIO 2024: DOVE VEDERE LE FASI FINALI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport da inizio gara, Eurosport 2 HD dalle 12.30

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Uomini: Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Matteo Menconi

Donne: Michela Moioli, Sofia Groblechner

Foto: LaPresse