Calendario sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2024: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo procede nel suo passaggio in luoghi non particolarmente battuti. Stavolta si va a Goms, in Svizzera, per la prosecuzione di quello che al maschile è sempre più un discorso norvegese, al femminile mantiene invece i crismi più globali.

Tra le donne, infatti, restano i 279 punti di vantaggio di Jessie Diggins su Linn Svahn, in un duello che è USA-Svezia su tutte le prime cinque posizioni. Tra gli uomini, invece, resta Harald Oestberg Amundsen il favorito numero uno per portare a casa la Sfera di Cristallo, con i norge che sono cinque tra i primi sei. Questa settimana, però, l’esistenza di una sprint in tecnica libera può essere d’aiuto per Federico Pellegrino.

Le gare di Coppa del Mondo di Goms, in Svizzera, si disputeranno da venerdì 26 a domenica 28 gennaio. Saranno visibili in diretta tv sui canali di Eurosport e RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2024

Venerdì 26 gennaio

Ore 15:30 Staffetta mista 4×5 – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Sabato 27 gennaio

Ore 13:00 Qualificazioni Sprint tl

Ore 15:30 Fasi finali Sprint tl – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 28 gennaio

Ore 9:30 20 km Mass Start tl femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:30 20 km Mass Start tl maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GOMS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, SkyGo, DAZN, RaiPlay (20 km maschile), RaiPlay 3 (finali Sprint)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse