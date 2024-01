Calendario sci alpino, orari Flachau, Kitzbuehel e Jasna: programma 16-21 gennaio, tv, streaming

Gennaio è da sempre il mese più intenso per la Coppa del Mondo di sci alpino, e anche quest’anno non si smentisce. Nella settimana che arriva doppia tappa per il settore femminile, martedì a Flachau (Austria) e fine settimana in quel di Jasna (Slovacchia); Circo Bianco maschile che invece si trasferisce a Kitzbuehel (Austria) per il weekend più atteso dell’anno.

Dopo le velociste protagoniste ad Altenmarkt, arrivano tre gare tecniche consecutive per le ragazze, con Mikaela Shiffrin che può ristabilire le distanze. Si parte martedì con lo slalom in notturno di Flachau, con la prima manche in programma alle 18.00 e la seconda alle 20.45. Ci si trasferisce poi in Slovacchia, in casa di Petra Vlhova. A Jasna andranno in scena due gare: sabato un gigante (9.30/13.00), mentre domenica ci sarà la seconda gara della settimana tra i rapid gates, con la prima manche lo stesso orario del giorno prima e la seconda che anticipa alle 12.15. Per l’Italia cerchiolino rosso su sabato, con Federica Brignone e Marta Bassino sicure protagoniste, mentre Sofia Goggia preferisce allenarsi e puntare il mirino sul weekend di Cortina.

Dopo le fatiche di Wengen i velocisti si preparano ad affrontare la settimana più bella dell’anno. Niente è come Kitzbuehel, niente è come la Streif. Primo giorno in pista previsto per martedì con un training ufficiale, con la seconda e la terza prova in calendario mercoledì e giovedì. Venerdì 19 e sabato 20 saranno due giorni imperdibili: due discese libere maschili consecutive sulla mitica Streif, entrambe alle 11.30. Il duello Sarrazin-Odermatt sta infiammando il Circo Bianco, mentre Paris torna su una pista che gradisce tantissimo, seconda solo alla Stelvio. Domenica invece saranno ancora in azione gli slalomisti, con l’Austria che arriva davanti al proprio pubblico in una specialità che sta letteralmente dominando in stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Flachau (Austria), Kitzbuehel (Austria) e Jasna (Slovacchia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue, RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 16-21 GENNAIO

Martedì 16 gennaio

Ore 11.30 Prima prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Ore 18.00 Prima manche slalom femminile Flachau (Austria)

Ore 20.45 Prima manche slalom femminile Flachau (Austria)

Mercoledì 17 gennaio

Ore 11.30 Seconda prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Giovedì 18 gennaio

Ore 11.30 Terza prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Venerdì 19 gennaio

Ore 11.30 Discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)

Sabato 20 gennaio

Ore 9.30 Prima manche gigante femminile Jasna (Slovacchia)

Ore 11.30 Discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Jasna (Slovacchia)

Domenica 21 gennaio

Ore 9.30 Prima manche slalom femminile Jasna (Slovacchia)

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Kitzbuehel (Austria)

Ore 12.15 Seconda manche slalom femminile Jasna (Slovacchia)

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Kitzbuehel (Austria)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (la discesa maschile di sabato sarà su RaiDue), gratis e in chiaro; Eurosport (palinsesto variabile causa Australian Open), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FISI/Pentaphoto

