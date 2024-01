Calendario Europei short track 2024 oggi: orari 12 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 12 gennaio, prenderà il via l’edizione 2024 degli Europei di short track, di scena sull’anello di ghiaccio di Danzica (Polonia). All’Hala Olivia un day-1 nel quale saranno in programma batterie e quarti di finale dei 500, 1000 e 1500 metri uomini e donne, nonché le heat della staffetta mista e della prova a squadra maschile

L’Italia cercherà di mettersi in evidenza nel tentativo di piazzare il più avanti possibile i proprio rappresentanti. Fari puntati su Pietro Sighel che, reduce da una stagione in Coppa del Mondo non esaltante, spera di ritrovare lo smalto perduto. Non sarà semplice, visto che gli avversari del trentino sono altamente qualificati.

Sul versante femminile inciderà non poco l’assenza di Martina Valcepina. Grave infortunio per lei in allenamento, nel week end del massimo circuito internazionale a Seoul (Corea del Sud). La squadra dovrà sopperire all’assenza dell’atleta lombarda facendo affidamento alla forza del gruppo che soprattutto nelle staffette si vorrà esprimere.

La prima giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia) sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Skating ISU. OA Sport vi offrirà le cronache e gli approfondimenti del caso per essere informati sullo sviluppo delle gare.

CALENDARIO EUROPEI SHORT TRACK 2024 OGGI

10:15 1500 metri donne – Quarti di finale

10:45 1500 metri uomini – Quarti di finale

11:35 500 metri donne – Batterie

11:56 500 metri uomini – Batterie

13:30 1000 metri donne – Batterie

14:11 1000 metri uomini – Batterie

15:04 Staffetta mista – Quarti di finale

15:42 Staffetta uomini – Quarti di finale

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU.

EUROPEI SHORT TRACK 2024: ITALIANI IN GARA

10:15 1500 metri donne – Quarti di finale (Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola)

10:45 1500 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

11:35 500 metri donne – Batterie (Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Chiara Betti)

11:56 500 metri uomini – Batterie (Pietro Sighel, Lorenzo Previtali, Thomas Nadalini)

13:30 1000 metri donne – Batterie (Arianna Sighel, Elisa Confortola, Chiara Betti)

14:11 1000 metri uomini – Batterie (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Mattia Antonioli)

15:04 Staffetta mista – Quarti di finale (Italia)

15:42 Staffetta uomini – Quarti di finale (Italia)

