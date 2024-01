Calendario Europei pallanuoto femminile 2024 oggi: orari 5 gennaio, programma, tv, streaming

Inizieranno oggi, venerdì 5 gennaio, ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, gli Europei 2024 di pallanuoto femminile: il calendario serratissimo vedrà in acqua sia la Division I, composta dai Gironi A e B, con l’Italia, inserita nel Girone B, che giocherà alle ore 15.00 contro Israele, sia la Division II, composta dai Gironi C e D.

Nel medesimo raggruppamento dell’Italia, alle ore 16.30, si affronteranno Spagna e Francia, mentre per quanto concerne il Girone A, si scontreranno alle ore 19.00 Paesi Bassi e Croazia, ed alle ore 20.30 Ungheria e Grecia.

Per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile il match Italia-Israele sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile per Italia-Israele su Rai Play e per Ungheria-Grecia su Rai Play 3, con tutti i match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Israele.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024 OGGI

Venerdì 5 gennaio – Eindhoven, Paesi Bassi

09.00 Romania-Repubblica Ceca (Girone C)

10.30 Serbia-Turchia (Girone C)

12.00 Slovacchia-Gran Bretagna (Girone D)

13.30 Germania-Bulgaria (Girone D)

15.00 Italia-Israele (Girone B) – Diretta tv su Rai Sport HD

16.30 Spagna-Francia (Girone B)

19.00 Paesi Bassi-Croazia (Girone A)

20.30 Ungheria-Grecia (Girone A)

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia-Israele su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Italia-Israele su Rai Play, Ungheria-Grecia su Rai Play 3, tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: Italia-Israele su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Luigi Canu

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...