Calendario Europei pallanuoto 2024 oggi: orari 13 gennaio, programma, tv, streaming

Si giocherà per le posizioni di rincalzo oggi, sabato 13 gennaio, in Croazia, a Ragusa, per gli Europei 2024 di pallanuoto maschile: in programma le semifinali per il 9° posto, la finale per il 13° posto e la finale per il 15° posto.

Nella finale per il 15° posto si affronteranno alle ore 11.15 Israele e Malta, mentre nella finale per il 13° posto si sfideranno alle ore 13.30 Slovacchia e Slovenia, infine nelle semifinali per il 9° posto si scontreranno alle ore 15.45 Francia e Paesi Bassi ed alle ore 18.00 Georgia e Germania.

Giorno di riposo per l’Italia, che domani nella seconda semifinale affronterà la Spagna. Per quanto concerne gli Europei 2024 di pallanuoto maschile, oggi non ci saranno partite trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming di tutti i match sarà disponibile su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2024 PALLANUOTO OGGI

Sabato 13 gennaio – Ragusa (Croazia)

Finale 15° posto

11.15 Israele-Malta

Finale 13° posto

13.30 Slovacchia-Slovenia

Semifinali 9° posto

15.45 Francia-Paesi Bassi

18.00 Georgia-Germania

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non ci saranno partite trasmesse in tv.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

