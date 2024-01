Calendario Europei ciclismo su pista 2024 oggi: orari 13 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2024 nel velodromo di Apeldoorn, in Olanda. Il giovedì per i colori italiani è stato straordinario con le medaglie d’oro ottenute da Matteo Bianchi sul chilometro e dal quartetto femminile, oltre ai bronzi di Martina Fidanza nello scratch e del quartetto maschile, mentre nella giornata di ieri gli azzurri non si sono esaltati.

In questa penultima giornata saranno in scena subito nel pomeriggio Martina Fidanza e Miriam Vece nei 500 metri con partenza dal blocco. Italia che si presenterà con Simone Consonni nell’omnium. Nella gara a punti femminile andrà a caccia di una medaglia Silvia Zanardi, mentre nella gara a eliminazione sarà ai nastri di partenza Chiara Consonni.

La diretta tv delle sessioni serali degli Europei 2024 di ciclismo su pista sarà fruibile su Eurosport 2 e in differita in chiaro su Rai Sport dalle 0.30, mentre la diretta streaming verrà assicurata da RaiPlay 2, eurosport.it e discovery+, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA OGGI

Sabato 13 gennaio

Sessione pomeridiana

15.00 500 metri con partenza dal blocco femminili – qualificazioni (Martina Fidanza, Miriam Vece)

15.24 Omnium maschile 1/4 – scratch (Simone Consonni)

Sessione serale

18.00 Omnium maschile 2/4 – corsa a tempo (Simone Consonni)

18.15 Sprint maschile – semifinali

18.23 500 metri con partenza dal blocco femminili – finali (eventuali Martina Fidanza, Miriam Vece)

18.59 Omnium maschile 3/4 – corsa a eliminazione (Simone Consonni)

19.21 Gara a punti femminile (Silvia Zanardi)

19.56 Gara a eliminazione femminile (Chiara Consonni)

20.16 Sprint maschile – finali

20.46 Omnium maschile 4/4 – corsa a punti (Simone Consonni)

