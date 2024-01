Calendario Coppa del Mondo biathlon Ruhpolding 2024: programma, orari, tv, streaming

In seguito alle sei gare complessive che si sono disputate negli scorsi giorni a Oberhof (Germania), la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon si sposterà in questa settimana a Ruhpolding (Germania). Qui si gareggerà da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio, per un totale di sei prove.

Nel primo giorno di gare ci sarà la staffetta 4×6 km femminile alle ore 14:30, mentre nell’ultimo andranno in scena le due prove a inseguimento (alle 12:30 quella femminile e alle 14:45 quella maschile). Nel mezzo ci saranno la staffetta 4×7,5 km maschile, che si disputerà giovedì alle 14:30, la sprint 7,5 km femminile, in programma venerdì 12 gennaio alle 14:30, e la sprint 10 km maschile, prevista per sabato sempre alle 14:30.

Le gare di Ruhpolding si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (solo la staffetta maschile e le due sprint) ed Eurosport 2 HD (solo la staffetta femminile e le due gare a inseguimento) e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte le prove.

CALENDARIO RUHPOLDING 10-14 GENNAIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Mercoledì 10 gennaio

Ore 14.30: staffetta 4×6 km femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Giovedì 11 gennaio

Ore 14.30: staffetta 4×7,5 km maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Venerdì 12 gennaio

Ore 14.30: sprint 7,5 km femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Sabato 13 gennaio

Ore 14.30: sprint 10 km maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Domenica 14 gennaio

Ore 12.30: inseguimento 10 km femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 14.45: inseguimento 12,5 km maschile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA RUHPOLDING 10-14 GENNAIO : DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD per la staffetta maschile e le due sprint ed Eurosport 2 HD per la staffetta femminile e le due gare a inseguimento

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN, Eurovision Sports Live

Diretta live testuale: OA Sport

