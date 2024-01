Calendario biathlon oggi: orario staffetta maschile Ruhpolding 2024, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Dopo la staffetta femminile di ieri, in cui è arrivata la vittoria della Francia (sesta invece l’Italia), quest’oggi toccherà agli uomini gareggiare nella staffetta 4×7,5 km di Ruhpolding (Germania), prova valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara inizierà alle ore 14:30 e vedrà al via 23 nazioni.

Tra le squadre che si presenteranno alla partenza, ci sarà ovviamente anche l’Italia, che in questa prova parteciperà con il quartetto formato da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. I quattro azzurri partiranno con il pettorale numero 4 e proveranno a lottare soprattutto con Norvegia, Germania, Francia e Svezia per andare a caccia di un altro piazzamento sul podio, dopo il terzo posto ottenuto settimana scorsa a Oberhof.

La staffetta maschile di Ruhpolding si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e in diretta streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutta la prova.

CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE BIATHLON RUHPOLDING

Mercoledì 10 gennaio

Ore 14.30: staffetta 4×7,5 km maschile a Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA STAFFETTA MASCHILE RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Eurovision Sports Live; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE RUHPOLDING

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g DALE-SKJEVDAL Johannes

1-3 y BOE Tarjei

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER – GERMANY

2-1 r STRELOW Justus

2-2 g KUEHN Johannes

2-3 y DOLL Benedikt

2-4 b NAWRATH Philipp

3 FRA – FRANCE

3-1 r PERROT Eric

3-2 g JACQUELIN Emilien

3-3 y CLAUDE Fabien

3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 ITA – ITALY 2

4-1 r ZENI Elia

4-2 g BIONAZ Didier

4-3 y HOFER Lukas

4-4 b GIACOMEL Tommaso

5 SWE – SWEDEN

5-1 r NYKVIST Emil

5-2 g NELIN Jesper

5-3 y PONSILUOMA Martin

5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r BURKHALTER Joscha

6-2 g STALDER Sebastian

6-3 y HARTWEG Niklas

6-4 b FINELLO Jeremy

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r UNTERWEGER Dominic

7-2 g EDER Simon

7-3 y LEITNER Felix

7-4 b KOMATZ David

8 UKR – UKRAINE

8-1 r PRYMA Artem

8-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

8-3 y NASYKO Denys

8-4 b MANDZYN Vitalii

9 CZE – CZECHIA

9-1 r MIKYSKA Tomas

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b HORNIG Vitezslav

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r DOVZAN Miha

10-2 g PLANKO Lovro

10-3 y FAK Jakov

10-4 b VIDMAR Anton

11 FIN – FINLAND

11-1 r HEIKKINEN Arttu

11-2 g INVENIUS Otto

11-3 y LAITINEN Heikki

11-4 b HIIDENSALO Olli

12 ROU – ROMANIA

12-1 r BUTA George

12-2 g SHAMAEV Dmitrii

12-3 y COLTEA George

12-4 b FLORE Raul

13 KAZ – KAZAKHSTAN 5

13-1 r MUKHIN Alexandr

13-2 g AKIMOV Nikita

13-3 y DYUSSENOV Asset

13-4 b KIREYEV Vladislav

14 BUL – BULGARIA

14-1 r SINAPOV Anton

14-2 g TODEV Blagoy

14-3 y ILIEV Vladimir

14-4 b VASILEV Konstantin

15 POL – POLAND

15-1 r BADACZ Konrad

15-2 g GUNKA Jan

15-3 y ZAWOL Marcin

15-4 b GUNKA Kacper

16 USA – UNITED STATES 6

16-1 r WRIGHT Campbell

16-2 g DOHERTY Sean

16-3 y BROWN Jake

16-4 b BONACCI Vincent

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r KAUKENAS Tomas

17-2 g STROLIA Vytautas

17-3 y FOMIN Maksim

17-4 b MACKINE Jokubas

18 LAT – LATVIA

18-1 r BIRKENTALS Renars

18-2 g MISE Edgars

18-3 y RASTORGUJEVS Andrejs

18-4 b PATRIJUKS Aleksandrs

19 MDA – MOLDOVA 7

19-1 r USOV Mihail

19-2 g MAKAROV Maksim

19-3 y MAGAZEEV Pavel

19-4 b USOV Andrei

20 BEL – BELGIUM

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g LANGER Thierry

20-3 y MACKELS Marek

20-4 b BEAUVAIS Cesar

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene

21-2 g SIIMER Kristo

21-3 y RAENKEL Raido

21-4 b UDAM Mehis

22 CAN – CANADA 8

22-1 r RUNNALLS Adam

22-2 g GOW Christian

22-3 y KIERS Trevor

22-4 b PLETZ Logan

23 KOR – KOREA

23-1 r CHOI Dujin

23-2 g LAPSHIN Timofei

23-3 y STARODUBETS Aleksandr

23-4 b KANG Yoonjae

Foto: Federico Angiolini

