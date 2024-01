Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco semifinali femminili 25 gennaio, orari, tv, streaming

Si apre il quartetto di giornate decisive agli Australian Open. Dopo il cambio di programmazione avvenuto negli ultimi anni, le semifinali femminili hanno finalmente il loro spot in sessione serale, cosa che a Melbourne non accadeva mai perché prima le semifinali maschili erano divise su due giorni.

I grandi favori del pronostico sono tutti per Aryna Sabalenka, visto che la bielorussa ha decisamente dominato tutta la concorrenza fino a questo momento. Sarà complicato per una Coco Gauff mai apparsa veramente al meglio tenere il passo della numero 2 del mondo, nonché da tempo duellante anche per la prima posizione. Nell’altra semifinale, invece, c’è un continuo di corsi di storie che s’intrecciano, e questo a prescindere anche dal lato tennistico. Ma nella notte c’è anche un po’ d’Italia, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della finale in doppio.

Di seguito il calendario della dodicesima giornata degli Australian Open 2024. Sarà possibile seguire i match su Eurosport 1 e 2. La diretta streaming sarà assicurata integralmente da eurosport.it e Discovery+, sulla programmazione dei canali lineari su SkyGo e DAZN.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024: 12A GIORNATA

Martedì 23 gennaio

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna dalle ore 2:00

Hantuchova (SVK)/Li (CHN)-Majoli (CRO)/Petkovic (GER) – 1° turno doppio leggende donne

Non prima delle ore 3:00 Machac (CZE)/Zhang (CHN)-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [2] – semifinale doppio maschile

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA)-Hanfmann (GER)/Koepfer (GER) – semifinale doppio maschile

Sessione serale dalle ore 9:30

Gauff (USA) [4]-Sabalenka [2] – semifinale singolare femminile

Yastremska (UKR) [Q]-Kalinskaya o Zheng (CHN) [12] – semifinale singolare femminile

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

Foto: LaPresse