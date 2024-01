Calcio femminile, la Roma acciuffata nel recupero dal Bayern Monaco in Champions League

La Roma ha pareggiato con il Bayern Monaco per 2-2 nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono passate in vantaggio al 33′ con il gol di Giacinti, ben imbeccata da Giugliano. Le padrone di casa sembravano in controllo della situazione, ma Schuller ha regalato il pareggio alle tedesche all’87mo minuto. Le capitoline, capoliste in Serie A, non hanno mollato la presa e si sono ributtate in avanti, trovando la rete del 2-1 al 93′ con una strepitosa Giugliano su invito di Bartoli. Sembrava fatta, ma ancora Schuller ha marcato il definitivo 2-2 al 96′.

La Roma ha mancato l’appuntamento con tre punti che sarebbero stati cruciali nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale. Le giallorosse occupano il quarto posto nel gruppo C con cinque punti all’attivo, a -1 dal Bayern Monaco e a -2 dall’Ajax, che in serata ha perso per 3-1 con il PSG, ora primo in graduatoria con nove punti. La Roma tornerà in campo il prossimo 30 gennaio sul campo dell’Ajax: per passare il turno servirà una vittoria in casa della formazione olandese e un contemporaneo mancato successo del Bayern Monaco contro il PSG.

Foto: Lapresse