Bayern Monaco-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, dalle 18.45, la Roma esordirà a Monaco di Baviera (Germania) contro il Bayern Monaco per il primo incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo di cui fanno parte anche il PSG e l’Ajax. Per questo, sarà importante conquistare un risultato utile nella trasferta tedesca.

Le capitoline allenate da Alessandro Spugna hanno iniziato in maniera convincente la propria stagione, vincendo tutte le partite del campionato di Serie A e mettendo in mostra una grande compattezza. Lo si evince anche dall’ultima vittoria per 6-0 contro il Napoli. Certo, la sfida contro il Bayern avrà connotati diversi e le campionesse d’Italia dovranno elevare il proprio livello di gioco.

La squadra di Alexander Straus guida la Bundesliga femminile, con un punto di margine sul Wolfsburg, avendo vinto l’ultimo match tra le mura amiche contro il Duisburg. Una formazione che ha perso solo una partita casalinga dei tredici disputati in Champions League, ovvero quella contro il PSG nei quarti di finale del 2022. Le due compagini non si sono mai incontrate e anche per questo sarà una sfida interessante.

La sfida tra Bayern Monaco e Roma, valida per il Gruppo C della fase a gironi di Champions League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 18.45 sul campo dell’FC Bayern Campus di Monaco di Baviera (Germania) e sarà trasmessa in diretta tv/streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BAYERN MONACO-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Mercoledì 15 novembre

Ore 18.45 Bayern Monaco vs Roma all’FC Bayern Campus di Monaco di Baviera (Germania) – Diretta tv/streaming su DAZN.

BAYERN MONACO-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DAZN.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

BAYERN MONACO-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dalmann, Damnjanovic, Buhl, Schuller. All. Straus

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Greggi, Kumagai, Guigliano; Haavi, Giacinti, Viens. All. Spugna

