Calcio a 5: l’Italia parte male nel suo nuovo ciclo. Il Marocco si impone 5-3

La prima delle cinque amichevoli del nuovo ciclo della nazionale italiana di calcio a 5 è andata in archivio a Rabat, contro il Marocco padrone di casa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA E IL TABELLINO

La partita inizia su ritmi alti. Pieri, dopo sei minuti apre le marcature per lo 0-1 dell’Italia. La reazione del Marocco è incredibile: i Leoni dell’Atlante prima pareggiano con Boukdir, poi vanno in vantaggio con Sbaa Boutraba e prima del quarto d’ora triplicano con Charadi.

Si va sul 3-1, il primo tempo sembra in ghiaccio, ma l’Italia scollinato il quindicesimo minuto ha la forza di reagire con Ferretti e nuovamente con Pieri: uno-due che vale il 3-3 con cui si va al riposo.

Nella ripresa le cose cambiano leggermente, i ritmi si rivelano meno alti. Il Marocco riesce a essere più concreto: sale in cattedra Mouataki che griffa una doppietta, al quarto e a quattordicesimo, per indirizzare la partita. Gli azzurri non sono più capaci di reagire alzando così bandiera bianca.

“Abbiamo giocato una buona partita – afferma a fine gara Bellarte al sito della FIGC –. Devo dire che le condizioni del campo, davvero molto scivoloso, hanno reso tutto più complicato, abbiamo avuto comunque tante occasioni e non meritavamo di perdere. Ma il mix di questi ragazzi, provenienti per la stragrande maggioranza dai due ultimi cicli di Under 19, ha dato delle buone risposte. Sono contento, perché l’obiettivo di queste uscite è proprio provare a monitorare il percorso di questi ragazzi e abbiamo avuto un riscontro positivo”.

MAROCCO-ITALIA 5-3 (3-3 pt)

MAROCCO: Lahrach, Mouataki, Rabou, Charadi, Sbaa Boutraba, Boulham, Boukdir, Kajoui, Rahimi, Mohabz, Essadik, Sabrari, Itamiri, Najih. All. Sayeh

ITALIA: Yaghoubian, Pieri, Isgrò, Capponi, Grosso, Berthod, Adornato, Schettino, Lavrendi, Siddi, Podda, Gattarelli. All. Bellarte

MARCATORI: 06’09’’ pt Pieri (I), 8’19’’ Boukdir (M), 9’34’’ Sbaa Boutraba (M), 13’39’’ Charadi (M), 15’16’’ Ferretti (I), 16’06’’ Pieri (I), 4’16’’ e 14’05’’ st Mouataki (M),

ARBITRI: Mustapha Rguig, Sidi Hamdi, Said El Haoud, CRONO: Khalid Hannich

Le partite degli Azzurri a Rabat

31/01/24 Marocco-Italia 5-3

01/02/24 Marocco-Italia, ore 19

02/02/24 Marocco-Italia, ore 16

03/02/24 Marocco-Italia, ore 16

04/02/24 Italia-Serbia, ore 18

Foto: Divisione Calcio a 5