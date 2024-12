Calcio a 5, Salvo Samperi: “La Lituania è simile alla Finlandia. Dobbiamo lavorare sui meccanismi”

Verso il doppio impegno contro la Lituania, di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, pensando anche all’inizio del Main Round che porterà poi verso gli Europei 2026. E’ un Salvo Samperi a tutto tondo, ct della nazionale italiana di calcio a 5, quello che racconta i suoi punti di vista sul futuro degli azzurri del futsal.

“A novembre – dice al sito federale della Divisione Calcio a 5 – avevamo scelto la Norvegia perché poteva avere caratteristiche similari alla Bielorussia, mentre i lituani ‘assomigliano’ più alla Finlandia”.

“Il nostro cammino è appena iniziato ma – prosegue -, sono uscito dalla gara con la Norvegia soddisfatto dal punto di vista del gioco. In questi giorni stiamo lavorando con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti su cui abbiamo margine di crescita, fra tutti alcuni meccanismi in fase difensiva e la finalizzazione. Più ci avvicineremo alle gare con la Lituania, più andremo nel dettaglio delle partite”.

Sui nuovi convocati ovvero Tondi, Isgrò, Barra e Micheletto: “Fin qui hanno fatto bene in campionato ed è una cosa che prendiamo in considerazione. Eravamo alla ricerca di un terzo pivot e Barra ha caratteristiche tecniche che ci piacciono; Micheletto è un classe ’99, mancino e in Serie A sta facendo benissimo; Tondi meritava questa chance perché da anni è uno dei migliori portieri della Serie A, Isgrò è talento puro e vogliamo coltivarlo provando a fargli fare un salto di crescita ulteriore”.