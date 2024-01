Bob a 2, Johannes Lochner vince a Lillehammer e allunga in classifica su Friedrich. 10° Baumgartner

Johannes Lochner si è aggiudicato la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 2023-2024. Sul budello scandinavo il tedesco ha centrato il suo ennesimo successo stagionale con il tempo di 1:40.63 (50.34 e 50.29, nuovo record del tracciato) precedendo per 38 centesimi Francesco Friedrich (50.62 e 50.39) e per 45 il suo connazionale Adam Ammour (50.58 e 50.50).

Quarta posizione per lo svizzero Michael Vogt (50.62 e 50.64) a 63 centesimi, quinta per lo statunitense Frank del Duca (50.81 e 50.96) a 1.14, mentre è sesto il britannico Brad Hall (50.93 e 50.85) a 1.15.

Settimo lo svizzero Simon Friedli (50.79 e 51.02) a 1.18, davanti al lettone Emils Cipulis (50.96 e 50.94) ottavo a 1.27, nono il suo connazionale Jekabs Kalenda (50.98 e 50.98) a 1.38, mentre completa la top10 il nostro Patrick Baumgartner (51.04 e 50.98). Chiude 13°, infine, Mattia Variola (51.36 e 51.17).

A questo punto in classifica generale comanda Johannes Lochner con 1110 punti, quindi secondo Francesco Friedrich con 1040 mentre Michael Vogt è terzo con 1001.

Foto: LaPresse