Biathlon, Tommaso Giacomel: “Punto molto sulla mass start, voglio fare bene in casa”

Tommaso Giacomel si presenta all’appuntamento di Anterselva con grandi motivazioni dopo il secondo posto nella sprint di Ruhpolding. L’azzurro va a caccia della prima vittoria in Coppa del Mondo e sogna di fare qualcosa di eccezionale davanti ai suoi tifosi: “Sto molto bene in questo periodo, aspettiamo di fare bene nella tappa di casa che è molto importante per noi, speriamo di andare avanti in questa direzione”.

Sul nuovo format di gara: “Non ho mai partecipato a una short individual. Il ritmo sarà molto più alto rispetto ad una 20 km. Siamo in quota e trovare il passo sarà più difficile. Si tratterà di una esperienza interessante, dopo le staffette toccherà alla mass start che una delle mie distanze preferite, conto molto su quel giorno”.

Ci sarà anche Lukas Hofer ad Anterselva dopo una stagione che lo ha visto finalmente rientrare in gara: “Dopo un anno completo di stop e due anni in cui ho convissuto con i miei problemi fisico, già essere presente qui è una bella soddisfazione. Sono tornato in parte competitivo in una certa maniera, anche se me mi manca ancora qualcosa e se c’è qualche problema, è difficile da gestire subito. Le cose stanno andando abbastanza bene, migliorerò con il tempo. La cosa importante in squadre è che i giovani stanno crescendo bene, sul campo siamo avversari ma alla fine facciamo parte di una squadra ed è bello quando i compagni ottengono bei risultati”.

Hofer non risparmia critiche alla nuova short individual: “La short individual non mi piace, si tratta di un format inventato soprattutto per esigenze televisive, sono vent’anni che disputo l’individuale sulla distanza classica, ma non possiamo farci niente”.

FOTO: LaPresse