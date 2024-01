Biathlon, domani il giorno in cui Johannes Bø farà un sol boccone del record di Ole Einar Bjørndalen?

Domani ricomincia la Coppa del Mondo di biathlon. La prima gara del 2024 potrebbe far partire l’anno solare con il botto, in quanto esiste la concreta possibilità che la giornata odierna regali un nuovo record. Il primato in questione, però, si sta facendo desiderare più del previsto e sembra quasi schernire chi sembrava in procinto di acciuffarlo già un mese fa.

Parliamo del maggior numero di sprint vinte nel settore maschile. Lo scorso 16 marzo, Johannes Bø aveva conquistato il 36° successo nel format in questione, completando peraltro la stagione perfetta in quella determinata tipologia di gara (9 affermazioni su 9 possibili). Dunque, il conseguimento del trionfo numero 37 appariva una pura formalità.

Invece, nella stagione corrente, per ben tre volte il record ha recitato la parte dell’iconico “Beep Beep” con Willy il Coyote. Una giornata-no a Östersund, un poligono in piedi pessimo a Hochfilzen e un Benedikt Doll in stato di grazia a Lenzerheide hanno sempre messo i bastoni tra le ruote al trentenne norvegese, che deve ancora vincere una sprint in questo 2023-24!

Zitto zitto, ne siamo certi, Ole Einar Bjørndalen ghigna sotto i baffi. Il sorpasso del più giovane connazionale tarda ad arrivare. Il quasi cinquantenne di Simostranda era stato agganciato a marzo 2023 ed è “riuscito”, se così si può dire, a tirare sino al 2024 con il primato ancora in pugno (seppur in coabitazione).

Spoiler alert: non finirà come nei cartoni animati creati da Chuck Jones e Mike Maltese. Wyle E. Coyote raggiungerà il Road Runner e ne farà un sol boccone, puntando poi alla fatidica quota delle 40 sprint vinte in carriera. Per arrivare a quaranta bisogna però passare da 37, insegna monsieur La Palisse. Chissà se si comincerà da Oberhof…

BIATHLON MASCHILE

MAGGIOR NUMERO DI SPRINT VINTE

36 – BJØRNDALEN Ole Einar (NOR)

36 – BØ Johannes (NOR)

23 – FOURCADE Martin (FRA)

13 – POIRÈE Raphael (FRA)

13 – FISCHER Sven (GER)

11 – ULLRICH Frank (DDR)

11 – ROETSCH Frank-Peter (DDR)

11 – ANDRESEN Frode (NOR)

11 – SVENDSEN Emil Hegle (NOR)

10 – KVALFOSS Eirik (NOR)

Foto: La Presse

