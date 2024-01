Biathlon, Lisa Vittozzi trionfa in volata a Ruhpolding e riapre la Coppa del Mondo!

Finita nell’album dei ricordi la gara dell’inseguimento femminile della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Ruhpolding, località situata all’estremo sudest della Baviera e una delle cattedrali di questo sport, la specialità dei quattro poligoni ha sorriso a una straordinaria Lisa Vittozzi che, dopo il terzo posto nella sprint, è andata a prendersi un successo che nel format le mancava dal 2019, quando il centro era stato a Oberhof, sempre in Germania.

La Chiemgau-Arena è stato teatro del piccolo capolavoro di Vittozzi che, mancato un bersaglio nella prima serie a terra, è stata semplicemente magistrale per gestione dei poligoni restanti e anche per il modo in cui ha gestito le proprie energie sugli sci stretti. Il successo della prova, infatti, è stato deciso nell’ultima tornata, dove la volata tra Lisa e Ingrid Landmark Tandrevold ha sorriso alla nostra portacolori.

Vittozzi ha tagliato il traguardo con il tempo di 30:30.7 (1+0+0+0) a precedere di 0.7 Tandrevold (0+0+1+0) e di 9.1 l’altra norvegese Juni Arnekleiv (0+0+0+0). A completare la top-5 sono state la francese Lou Jeanmonnot (1+0+1+0) a 31.1 e la svizzera Lena Häcki-Gross (1+0+1+0) a 43.2. Con questo risultato, considerato anche il settimo posto di Justine Braisaz-Bouchet (2+1+1+0) a 46.2, la classifica generale vede Tandrevold in testa con 666 punti, inseguita dalla transalpina con 657 e da Vittozzi con 606.

Parlando delle altre italiane, Samuela Comola ha terminato al 38° posto(0+1+0+0) con un distacco di 3:07.1, mentre 54ma Michela Carrara (3+2+2+2) a 4:50.5 e 57ma Beatrice Trabucchi (2+0+1+0) a 5:45.1. Si tornerà a gareggiare ad Anterselva (18-21 gennaio) e vedremo ci sarà il ritorno di Dorothea Wierer, costretta a saltare i primi due appuntamenti del 2024 per tanti malanni.

Foto: IPA Sport

