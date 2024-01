Biathlon, Italia quarta nella single-mixed di Anterselva. Germania vittoriosa con una prestazione irreale

Single mixed di Anterselva messa in archivio, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2023. Sulle nevi nostrane una bella giornata di sole ha baciato l’Arena Alto Adige e l’Italia ha concluso in quarta posizione con la coppia formata da Rebecca Passler e Lukas Hofer. Una gara iniziata male da Passler, incappata in una negativa serie a terra, costata il giro di penalità.

Bravi comunque gli azzurri a non lasciarsi condizionare e a mettere insieme una prestazione solida nelle restanti frazioni. Hofer è splendido con l’uso di una ricarica in totale (seconda e quarta frazione) e brava anche la citata Passler a riscattarsi nella sua ulteriore presenza in gara (uso di una sola ricarica nella terza frazione). E così, il Bel Paese è passato dal 17° posto del primo cambio al quarto (1+6) a 37.9 dai vincitori.

Irreale la prestazione della Germania. Vanessa Voigt e Justus Strelow sono quasi riusciti a mettere insieme una single-mixed che non si era mai vista: il 40/40 al poligono in questa specialità. Ci sono andati vicinissimi i teutonici, con un solo bersaglio mancato e l’uso di una ricarica nell’ultima serie in piedi Strelow. Resta l’eccezionalità del risultato a precedere la Norvegia (0+8) a 11.2 e l’Austria (0+4) a 28.3.

Al di sotto delle attese la gara della Francia, giunta settima (2+10) a 1:00.1. Emilien Jacquelin ha dato un’ulteriore dimostrazione di essere “croce e delizia”, in riferimento alle sue straordinarie doti da fondista, ma non altrettanto nelle sessioni di tiro. La disastrosa gestione dell’ultimo poligono la dice lunga, vanificando le eccellenti frazioni di Julia Simon.

Foto: IPA Sport