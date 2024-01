Biathlon, Italia quarta in rimonta nella Single Mixed di Anterselva. Passler: “Primo poligono duro”; Hofer: “Buone sensazioni in pista”

Grande spettacolo sulle nevi di Anterselva nella giornata di sabato riservata alle staffette miste, in occasione del sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Nella prima delle due competizioni odierne, la Single Mixed (prova a coppie), l’Italia ha ottenuto un quarto posto prezioso con Rebecca Passler e Lukas Hofer al termine di una rimonta esaltante dopo un complicatissimo primo poligono a terra della padrona di casa.

“Il primo poligono è stato duro perché non sapevo se dare tacche oppure no, alla fine non ne ho date ed i colpi erano tutti sbordati fuori ,quindi dovevo darle alla fine. Poi i tecnici mi hanno detto di rimanere tranquilla e le cose sono migliorate, ho ritrovato il mio ritmo al poligono e mi sono ripresa“, ha dichiarato a fine gara la 22enne di Antholz alla FISI.

“La staffetta può sempre riservare delle sorprese, soprattutto in un poligono difficile come ad Anterselva. Abbiamo lavorato molto bene sia Rebecca che io dopo il primo poligono e siamo risaliti. In pista mi sono sentito bene, il programma che abbiamo stilato in vista dei Mondiali sta andando nella direzione giusta, al poligono sono riuscito a dimenticare quasi al 100% quello che è successo due giorni fa“, il commento di un Hofer in grande spolvero.

La gara è stata vinta un po’ a sorpresa dalla Germania grazie alla superlativa prestazione al tiro del duo composto da Vanessa Voigt e Justus Strelow, precedendo la Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold e Vetle Sjaastad Christiansen e l’Austria, che poteva contare su due specialisti del format come Lisa Theresa Hauser ed il veterano Simon Eder.

