Biathlon, IBU Cup Val Ridanna: Sara Scattolo seconda nella sprint! Daniele Cappellari è 12°

Si apre oggi con un podio per l’Italia in Val Ridanna la quinta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nella 7.5 km sprint femminile è seconda Sara Scattolo, mentre nella 10 km sprint maschile è dodicesimo Daniele Cappellari.

Nella 7.5 km sprint femminile la vittoria va alla transalpina Gilonne Guigonnat (10/10 al tiro), che trionfa in 20:48.7, ma al secondo posto si piazza Sara Scattolo, anch’ella perfetta al poligono, che paga al traguardo 5.8, infine si classifica terza la norvegese Ida Lien (2 errori in piedi) a 10.0. A punti Linda Zingerle (8/10 al tiro), 34ma a 1:59.3, e Martina Trabucchi (7/10 al tiro), 35ma a 2:00.7, mentre non ce la fa Fabiana Carpella (3 errori), 48ma a 2:42.6.

Nella 10 km sprint maschile si registra la doppietta della Norvegia con Johan-Olav Botn (10/10 al tiro) primo in 23:05.9 e Mats Oeverby (10/10 al tiro) secondo a 18.0, mentre il tedesco Danilo Riethmueller (perfetto al poligono) è terzo a 26.4. Dodicesimo posto per Daniele Cappellari (un errore in piedi) a 1:32.7, di poco davanti a Nicola Romanin (un errore a terra), 14° a 1:39.9, ma vanno a punti anche Nicolò Betemps (un errore in piedi), 29° a 2:07.4, e Christoph Pircher (un errore a terra), 32° a 2:09.2. Più attardati David Zingerle (6 bersagli mancati), 63° a 3:32.9, e Marco Barale (due errori in piedi), 67° a 3:48.0.

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM SPRINT FEMMINILE

1 44 GUIGONNAT Gilonne FRA 0 0 0 20:48.7

2 21 SCATTOLO Sara ITA 0 0 0 20:54.5 +5.8

3 1 LIEN Ida NOR 0 2 2 20:58.7 +10.0

34 74 ZINGERLE Linda ITA 1 1 2 22:48.0 +1:59.3

35 27 TRABUCCHI Martina ITA 2 1 3 22:49.4 +2:00.7

48 78 CARPELLA Fabiana ITA 1 2 3 23:31.3 +2:42.6



ORDINE D’ARRIVO 10 KM SPRINT MASCHILE

1 14 BOTN Johan-Olav NOR 0 0 0 23:05.9

2 10 OEVERBY Mats NOR 0 0 0 23:23.9 +18.0

3 52 RIETHMUELLER Danilo GER 0 0 0 23:32.3 +26.4

12 4 CAPPELLARI Daniele ITA 0 1 1 24:38.6 +1:32.7

14 59 ROMANIN Nicola ITA 1 0 1 24:45.8 +1:39.9

29 67 BETEMPS Nicolo’ ITA 0 1 1 25:13.3 +2:07.4

32 57 PIRCHER Christoph ITA 1 0 1 25:15.1 +2:09.2

63 2 ZINGERLE David ITA 3 3 6 26:38.8 +3:32.9

67 96 BARALE Marco ITA 0 2 2 26:53.9 +3:48.0

Foto: FISI

