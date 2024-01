Biathlon, IBU Cup 2024: Johanna Puff e Danilo Riethmueller conquistano le Mass Start in Val Ridanna. Lontani gli azzurri

Giorni di Mass Start nella tappa della IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi della Val Ridanna le due prove sui quattro poligoni hanno tenuto banco. A dare il via alle danze sono state le donne ed è arrivata l’affermazione della tedesca Johanna Puff, che ha ottenuto il secondo successo stagionale.

Sciorinando una prestazione perfetta nelle serie di tiro, Puff ha preceduto la compagna di squadra Selina Grotian che ha pagato dazio nella terza sessione di tiro (1+0+3+0) a 52.1. A completare il podio la norvegese Ida Lien a 56.3 con quattro errori al poligono equamente distribuiti (1+1+1+1).

Tra le fila azzurre la migliore è stata Sara Scattolo. Troppi errori per lei nel tiro, ben sei (2+2+1+1), a condizionare una gara comunque chiusa a 2:36.1 in diciottesima posizione. Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, abbiamo Martina Trabucchi 21ma +2:56.2 (2+1+0+2), Fabiana Carpanella 25ma +3:16.1 (0+1+2+0) e Linda Zingerle 47ma +5:16.5 (0+2+3+2).

Sul versante maschile è arrivata l’affermazione sempre in casa teutonica di Danilo Riethmueller. Il tedesco ha trovato lo zero al poligono e preceduto di 10.2 il norvegese Martin Nevland (2+0+0+0) di 10.2 e il francese Antonin Guigonnat (1+0+0+0) di 14.6. Il migliore della truppa tricolore è stato Daniele Cappellari, che ha concluso in 23ma posizione, mancando quattro bersagli (0+1+1+2) a 2:37.5 dal vincitore.

Foto: Federico Angiolini

