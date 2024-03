Biathlon, dominio norvegese nella sprint maschile della IBU Cup a Obertilliach. Scherer vince tra le donne, Italia indietro

Calato il sipario sulle sprint donne e uomini del circuito di IBU Cup di scena a Obertilliach. Sulle nevi austriache le prove dei due poligoni hanno confermato il dominio della Norvegia tra gli uomini. Sono stati ben 4 i rappresentati del Team Norge ai primi 4 posti.

La vittoria è andata a Martin Uldal a segno in 23:25.0 con zero erro al poligono a precedere di 38.0 Isak Frey (0+0), di 39.1 Sverre Dahlen Aspenes (0+2) e di 54.2 Mats Oeverby (0+1). In questa sorta di campionato norvegese il migliore tra le fila azzurre è stato Daniele Cappellari, giunto 13° con lo zero al poligono e un distacco però importante di 1:45.8. Più distanti gli altri azzurri: Nicola Romanin (1+0) 16° 1:50.0, Cedric Christille (0+0) 23° a 2:15.9, Michael Durand (1+1) 46° a 3:08.7, David Zingerle (3+1) 49° a 3:24.6 e Michele Molinari (2+1) 51° a 3:28.6.

Nella sprint femminile la tedesca Stefanie Scherer è stata la migliore, centrando tutti e dieci i bersagli a precedendo di 13.2 la norvegese Randby (0+1) di 13.2 e la francese Oceane Michelon (1+0) di 18.2. Tra le fila azzurre Astrid Plosch è colei che ha concluso più avanti, ovvero in 26ma posizione con zero errori al poligono è un distacco di 1:42.5 dal vertice.