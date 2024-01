Biathlon, IBU Cup 2024: i norvegesi Frey e Kirkeeide vincono le sprint in Val Martello. 10ma Martina Trabucchi

È proseguita quest’oggi in Val Martello (Italia) la quarta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Dopo le due gare individuali di giovedì, si sono disputate in queste ultime ore le due sprint (10 km maschile e 7,5 km femminile). Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

In campo maschile la vittoria è andata a Isak Frey. Il norvegese ha disputato una gara perfetta al poligono (10/10) e, grazie anche a un buon passo sugli sci, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 26:46.9. Secondo l’altro norvegese Mats Oeverby a 2”6 (1+0) e terzo il tedesco Danilo Riethmueller a 4”7 (0+1), mentre ha terminato la gara ai piedi del podio il francese Oscar Lombardot, quarto a 25”6 (0+1) da Frey. In casa Italia il migliore è stato David Zingerle, 15° a 1’40” (1+1) dalla vetta. Più indietro invece gli altri: 39° Cedric Christille a 2’38” (1+0), 43° Daniele Cappellari a 2’42” (2+0), 64° Christoph Pircher a 4’26” (0+3).

Vittoria norvegese anche nella gara femminile, dove a imporsi è stata Maren Kirkeeide. La classe 2003 non ha commesso errori al tiro (10/10) e ha terminato la gara in 24:31.1, chiudendo davanti alla belga Maya Cloetens, seconda a 6”7 (0+0), e alla svedese Stina Nilsson, terza a 13”4 (0+2). Quarta invece a 23” (0+0) dalla vetta l’austriaca Kristina Oberthaller. Per quanto riguarda le italiane, top ten per Martina Trabucchi, 10ma a 40”6 con il doppio zero; 21ma poi Linda Zingerle a 1’32” (0+0) e 25ma Sara Scattolo a 1’39” (0+2).

Foto: Federico Angiolini

