Biathlon, gli svedesi Ivarsson e Andersson trionfano nella staffetta a coppie miste agli Europei. Quinti Cappellari/Zingerle

Fanno festa Anton Ivarsson e Sara Andersson nella staffetta a coppie miste valida per gli Europei 2024 di biatlon. A Brezno-Osrblie, in Slovacchia, i due svedesi commettono pochi errori al poligono (0+6) e, anche grazie a un’ottima prova generale sugli sci, vincono una magnifica medaglia d’oro. Quinti gli italini Daniele Cappellari e Linda Zingerle.

41:50.1 il tempo finale di Ivarsson e Andersson, che hanno chiuso con 17”5 di vantaggio sui norvegesi Vebjoern Soerum (0+7) ed Emilie Aagheim Kalkenberg (1+7), secondi, e 43”9 sugli austriaci Patrick Jakob (0+5) e Kristina Oberthaler (0+4), terzi.

Quarta posizione a 45”4 invece per i moldavi Maksim Makarov (0+4) e Alina Stremous (0+2), mentre ha terminato la gara poco più indietro l’Italia di Daniele Cappellari (0+5) e Linda Zingerle (0+5). I due azzurri hanno commesso qualche errore di troppo al poligono e, complici anche delle prove non proprio velocissime sugli sci, sono arrivati al traguardo in quinta piazza con un ritardo di 51”6.

Scorrendo la classifica, troviamo poi la Svizzera, sesta a 1’20” (1+10) dalla Svezia, la Germania, settima a 1’27”0 (1+9), l’Ucraina, ottava a 1’27”9 (0+7), la Francia, nona a 1’45” (1+13) e, a chiusura della top ten, la Lituania, decima appunto a 2’26” (1+5).

