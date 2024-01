Biathlon, Dorothea Wierer: “Ho fatto tanta fatica, ma non potevo aspettarmi tanto. Bene al tiro”

Dorothea Wierer ha concluso in quattordicesima posizione la short individual 12.5 km di Anterselva, valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La padrona di casa altoatesina era al rientro in gara dopo aver saltato causa malanni gli ultimi due appuntamenti di Oberhof e Ruhpolding.

La 33enne azzurra, ancora ovviamente lontana dal top della forma fisica dopo oltre un mese di stop dalle competizioni, ha fatto fatica sugli sci trovando però un’ottima prestazione al poligono (19/20, con un solo errore nell’ultima serie in piedi) e strappando la qualificazione per la mass start di domenica grazie alla sua 25ma piazza nella classifica generale di Coppa del Mondo.

“Onestamente ho fatto tanta fatica, ma devo essere realistica e dopo cinque settimane senza gare non potevo aspettarmi tanto. Bene invece al tiro, peccato solo per quell’errore nel finale. Ho voluto partire controllata: sapevo di non avere una condizione sufficiente per tenere un ritmo alto, mi sono gestita bene“, ha dichiarato Wierer alla FISI.

Foto: Lapresse