Biathlon, Dorothea Wierer: “Non mi aspettavo due prestazioni così buone, spero di crescere ancora”

Un’ottima mass start per Dorothea Wierer in Coppa del Mondo a Kontiolahti: dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice, l’altoatesina si è ritrovata e a un certo punto ha quasi accarezzato l’idea di una vittoria o di un podio. Un errore all’ultimo poligono le è costato la top 3, ma comunque è arrivata una sesta posizione di rilievo.

L’azzurra ha parlato ai microfoni di Fondo Italia dopo l’ottima prestazione odierna: “Sicuramente è stata una bella sensazione. Sapevo che dovevo rimanere molto concentrata perché tutte sparano benissimo e sciano molto molto forte. Quindi ho cercato di stare sempre dietro a qualcuno anche se ad esempio al 3° giro c’era Braisaz davanti e ho dovuto lasciare che andasse via perché aveva un ritmo troppo elevato per me e avevo paura di arrivare al poligono e non riuscire a gestirmi. Invece è andata molto bene e poi al quarto giro mi sono trovata da sola. Sapevo che avrei perso un po’, però credo che sia stato un buon giro. All’ultimo poligono mi è scappato il colpo, anche se mi sentivo abbastanza stabile. Direi che è stata una buona gara”.

Sulla qualità di questo fine settimana: “Non mi aspettavo due prestazioni così. Però mi fa piacere che il lavoro abbia pagato abbastanza fino ad ora. Vediamo di continuare così, o anche meglio. Il margine di miglioramento? Difficile dirlo, ovviamente non dipende solo da me ma anche dalle altre. Spero di poter migliorare ancora un po’. Come ho già detto avevo paura di andare oltre il mio ritmo e scoppiare l’ultimo giro e sto cercando di gestirmi i giri e finora è andata abbastanza bene direi”.

Sui risultati ottenuti dopo le difficoltà: “Diciamo che un attimo mi è sembrato anche strano, perché comunque era da un bel po’ che non ero lì davanti a tirare un giro. Sicuramente è sempre bello. Il podio non è arrivato, però nonostante tutto mi sono goduta il momento”.