Biathlon, Dale trionfa nell’inseguimento di Ruhpolding. Sesto un buonissimo Giacomel

Esulta Johannes Dale-Skjevdal nell’inseguimento maschile di Ruhpolding (Germania), gara valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Il norvegese regala spettacolo e, grazie a un incredibile ultimo giro sugli sci, vince per pochi secondi davanti ai suoi connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Boe, con questi ultimi che completano dunque la tripletta norvegese. Sesto un buonissimo Tommaso Giacomel, nonostante i quattro errori al tiro.

Dopo una gara tiratissima, è decisivo l’ultimo poligono: Christiansen entra con più di 20” di vantaggio su tutti, ma manca clamorosamente due bersagli e da dietro Dale, Johannes Boe, Strelow e Jacquelin ne approfittano per rientrare sulla testa della corsa. Sono poi dunque in cinque a giocarsi la vittoria nell’ultimo giro e qui Dale (che ricordiamo è partito quest’oggi dalla quinta posizione con un ritardo di 23” da Christiansen) dimostra di essere il più performante in questo momento sugli sci, guadagnando un buon margine di vantaggio nel tratto finale e andando successivamente a vincere con il tempo di 30:38.0 (0+0+2+0).

Con 1”7 di ritardo arriva poi il vincitore della sprint di ieri, ossia Christiansen (0+0+1+2), che batte in volata Johannes Boe, alla fine dunque terzo a 2”4 (1+0+2+0). Quarto il francese Emilien Jacquelin a 9”6 (1+2+0+0), mentre chiude la top five il tedesco Justus Strelow, quinto a 14”7 (0+0+1+0).

Poco meno di 10” dopo taglia il traguardo un buonissimo Tommaso Giacomel. L’azzurro, che quest’oggi ha iniziato la gara per secondo con 17” di ritardo dal Christiansen, mostra una grande forma sugli sci e, dopo l’incredibile secondo posto di ieri, ottiene un altro risultato di spessore, nonostante gli addirittura quattro errori al tiro (0+2+1+1). Per quanto riguarda gli altri italiani, Elia Zeni chiude con un ottimo 26° posto a 1’48” (0+1+0+0) dalla vetta, Patrick Braunhofer termina la gara in 30ma posizione a 1’55” (0+0+0+1), mentre Didier Bionaz conclude per 32° a 2’09” (0+1+2+2).

In seguito a questa gara, Johannes Boe resta in vetta alla classifica generale con 671 punti, mentre dietro di lui Dale (589) si avvicina prepotentemente alla seconda posizione di Tarjei Boe (593, dopo il settimo posto di oggi). Il primo degli italiani è ovviamente sempre Giacomel, decimo con 389. Parlando invece della graduatoria delle pursuit, anche qui J. Boe rimane al comando, ma ora vede la minaccia Dale sempre più vicina. Tra i due ci sono infatti adesso soltanto 7 punti (311 contro 304). Terzo poi il norvegese Endre Stroemsheim (oggi addirittura 31°) con 254, mentre è 11° Giacomel con 150.

Foto: LaPresse

