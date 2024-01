Biathlon, corsa a quattro (più due) per la Sfera di cristallo. Uno spaccato delle sei contendenti

Sono sei le atlete in corsa per conquistare la Coppa del Mondo di biathlon 2023-24. La classifica generale vede in testa la francese Justine Braisaz-Bouchet (427 punti), seguita dalla norvegese Ingrid Tandrevold (417), dalla svedese Elvira Öberg (393) e dall’italiana Lisa Vittozzi (386).

Il quartetto è relativamente compatto, poiché compreso in 41 lunghezze. Distacco di fatto nullo in questo momento, poiché non siamo neppure a metà del cammino. Sono state messe a referto otto gare valevoli per la Sfera di cristallo, ne arriveranno altre tredici da qui al 17 marzo (quelle dei Mondiali non assegneranno punti per la classifica generale).

È dunque troppo presto per escludere a priori dalla rincorsa alla Coppa del Mondo anche la tedesca Franziska Preuss (322) e la detentrice del trofeo Julia Simon (317). Chiaramente entrambe hanno “del lavoro da fare”, ovvero la necessità di recuperare terreno, ma il più classico dei periodi di grazia potrebbe rilanciare l’una o l’altra. In passato, da gennaio in poi, si sono ammirate rimonte vincenti eclatanti.

Già, perché con l’avvento del nuovo anno solare è come se si ripartisse da capo, seppur con il pregresso rappresentato dalle gare dicembrine. La competitività sugli sci può variare, in positivo o in negativo, così come la precisione al tiro può salire o scendere. Più si va avanti, più si esce dallo “small sample size” e si delinea la vera scala di valori.

Al riguardo, si riportano percentuali al poligono e performance sugli sci di ognuna delle sei contendenti, allo scopo di capire – a fine gennaio – se i rapporti di forza saranno cambiati oppure se saranno confermati.

PRECISIONE AL POLIGONO

La percentuale indicata è quella complessiva. Fra parentesi, la “T” indica quella a terra, la “P” quella in piedi.

BRAISAZ-BOUCHET Justine 84,6% (84,6% T – 84,6% P)

TANDREVOLD Ingrid 87,7% (93,8% T – 81,5% P)

ÖBERG Elvira 83,1% (83,1% T – 83,1% P)

VITTOZZI Lisa 93,9 % (92,3% T – 95,4% P)

PREUß Franziska 95,0% (96,0% T – 94,0% P)

SIMON Julia 87,7% (92,3% T – 84,6% P)

COMPETITIVITA’ NEL FONDO

Il numero indica la posizione nella classifica dei tempi sugli sci. Vengono tenute in considerazione sono le competizioni con partenza a intervalli (Individuale e Sprint). Non fanno testo quelle in linea (inseguimento e mass start), le cui dinamiche non possono dare una reale dimensione del valore dell’atleta in quella giornata. L’ordine delle prove è: Individuale di Östersund, Sprint di Östersund, Sprint di Hochfilzen, Sprint di Lenzerheide.

BRAISAZ-BOUCHET Justine (2 – 5 – 4 – 2)

TANDREVOLD Ingrid (4 – 3 – 3 – 3)

ÖBERG Elvira (1 – 1 – 2 – 5)

VITTOZZI Lisa (5 – 19 – 8 – 4)

PREUß Franziska (14 – 4 – DNS – 14)

SIMON Julia (8 – 14 – 14 – 6)

