Basket, successo ininfluente della Reyer Venezia contro il Prometey in EuroCup

Vittoria ininfluente per la Reyer Venezia nella 17ma giornata dell’EuroCup 2023-2024. La squadra di Neven Spahija, già sicura dell’eliminazione al termine della regular season, ha fatto la differenza nel secondo tempo contro il Prometey e si è imposta per 108-92. Fondamentali questa sera per la squadra veneta gli addirittura quattro giocatori con 18 o più punti a referto, ovvero Kyle Wiltjer (25), Rayjon Tucker (19), Amedeo Tessitori (18, oltre ai 12 rimbalzi) e Max Heidegger (18). Inutili invece per Prometey (squadra già sicura della qualificazione per i playoff) i 15 punti di Ondrej Balvin, i 14 di Gian Clavell e gli 11 di Tai Odiase.

Dopo alcuni minuti di studio (7-7), gli ospiti accelerano e arrivano fino al +12, prima del canestro da due di Wiltjer in chiusura di primo quarto (18-28). La Reyer Venezia non ci sta e prova a recuperare nel secondo periodo con le triple di Brooks e Wiltjer e i tre tiri liberi di De Nicolao, ma il tentativo di rimonta termina sul -3 (32-35), perché poi il Prometey torna a fare male in attacco e riallunga fino al +12 (45-57) di fine primo tempo.

La pausa lunga fa bene alla squadra di casa, che rientra in campo per il terzo periodo con grande determinazione: Tucker, Heidegger e Wiltjer suonano la carica con le loro giocate (60-62), poi Simms e lo stesso Tucker permettono alla Reyer di compiere l’incredibile sorpasso (67-65). Galvanizzato dalla rimonta, il gruppo di Spahija continua in seguito a giocare meglio e la conseguenza è l’83-71 dopo 30′. L’allungo dà grande forza a Venezia, che nell’ultimo quarto conferma la superiorità per tutti i 10′, chiudendo poi con il 108-92 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – PROMETEY SLOBOZHANSKE 108-92 (18-28, 27-29, 38-14, 25-21)

Reyer Venezia: Spissu 9, Tessitori 18, Heidegger 18, Casarin 3, De Nicolao A. 3, O’Connell, Janelidze ne, Brooks 8, Simms 5, Wiltjer 25, Vanin, Tucker 19

Prometey: Agada 8, Clavell 14, March 3, Tkachenko 2, Bobrov 4, Lypovyy 6, Balvin 15, Kennedy 6, Odiase 11, Sanon 5, Gray 9, Sydorov 9

Credit: Ciamillo