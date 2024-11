LIVE Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta importante per tentare la riscossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Paris-Virtus Bologna, dodicesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere provano ad invertire la rotta dopo un avvio di stagione decisamente negativo nella massima competizione continentale per club.

I bianconeri hanno un bilancio di 2-9 fino a qui, che li relega al penultimo posto insieme all’Alba Berlino. Nell’ultima giornata dispiutata prima della finestra delle Qualificazioni agli Europei i bolognesi sono usciti sconfitti contro la capolista Fenerbahce Istanbul (82-86) nonostante i 23 punti di un mai domo Tornike Shengelia e i 18 di Ante Zizic. I felsinei devono tirare fuori l’orgoglio, per cercare di non compromettere ulteriormente la campagna europea.

Discorso decisamente diverso per il Paris Basketball, con i francesi saliti in Eurolega dopo il successo in EuroCup della passata stagione che si sono issati al quarto posto con 8-3 di record (lo stesso di Olympiacos Pireo e Bayern Monaco, dietro solo alla battistrada Fenerbahce). Da tenere sotto osservazione il duo composto da TJ Shorts e dall’ex Olimpia Milano Maodo Lo campione del mondo nel 2023 con la Germania.

Palla a due che verrà alzata all’Adidas Arena di Parigi (Francia) alle ore 20:30, con la diretta TV garantita da Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Paris-Virtus Bologna!