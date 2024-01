Basket, Olimpia Milano obbligata a vincere contro l’Alba Berlino per continuare a risalire la classifica

Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria di Trento con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e l’Olimpia Milano ritorna nuovamente in campo per il ventesimo turno di Eurolega. Un vero e proprio tour de force per la squadra di Ettore Messina, che ospiterà domani sera l’Alba Berlino in quella che è la quarta partita nel giro di una settimana. Una sfida contro i tedeschi assolutamente fondamentale per l’Olimpia, che poi sarà nuovamente impegnata due giorni dopo sempre al Forum contro la Stella Rossa.

Un doppio impegno che per Milano vale tantissimo. L’Olimpia è obbligata a vincere entrambe le sfide casalinghe per continuare a credere nella risalita in classifica e nell’obiettivo playoff (anche se al momento è più realistico un piazzamento per il Play-In). La sfida con l’Alba arriva in un momento sicuramente positivo per Milano, che ha saputo fronteggiare le numerose assenze, riuscendo a vincere con il Baskonia, lottare fino all’ultimo ad Atene, poi superare Bayern Monaco e Trento.

Un’Alba Berlino che si presenta a Milano da ultima in classifica, sconfitta nettamente dalla Virtus nell’ultimo turno e l’obiettivo della squadra tedesca ormai è quello di cercare di chiudere al meglio la sua stagione europea. Una delle tre vittorie è arrivata proprio con Milano all’andata, in un match che la squadra di Messina aveva praticamente vinto, buttando via un successo sicuro nei cinque sciagurati minuti finali.

Milano ha ritrovato nelle ultime due partite un Devon Hall finalmente efficace in attacco, ma soprattutto sono state le cosiddette seconde linee a rispondere presenti. Su tutti un Giordano Bortolani, che è stato davvero eccellente nelle ultime tre partite giocate. Sicuramente sarà molto interessante la sfida a distanza con altri due giovani azzurri come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Così Ettore Messina ha presentato la sfida: “Sappiamo bene quale sia la pericolosità dell’Alba Berlino a rimbalzo d’attacco e soprattutto quando può giocare in campo aperto e usare il suo gioco in transizione. Per noi però si tratta di una partita senza dubbio fondamentale per tentare di rafforzare il nostro cammino in Eurolega”.

Palla a due domani sera alle ore 20.30 per una partita che Milano non può davvero permettersi di sbagliare. La risalita europea dell’Olimpia passa assolutamente dal match con l’Alba Berlino.

