Basket, Shields show nel supplementare. Milano sbanca Bologna in gara-1 della Finale Scudetto

La Finale Scudetto 2024 si apre subito con il botto. Ci vuole un tempo supplementare all’Olimpia Milano per espugnare Bologna e portarsi 1-0 nella serie contro la Virtus. La squadra di Messina ribalta subito il fattore campo, vincendo 86-75 grazie ad un clamoroso Shavon Shields nei cinque minuti dell’overtime. Il numero 31 di Milano spacca la partita con le sue triple, regalando un successo preziosissimo all’Olimpia, visto che tra 48 ore si tornerà in campo sempre a Bologna e con la Virtus probabilmente già con le spalle al muro e con Milano che ha già quasi un match point.

Shields è ovviamente il grande protagonista, chiudendo con 25 punti. Importantissimi per l’Olimpia anche i 21 punti di Shabazz Napier e i 18 di Devon Hall, che per lunghi tratti sono stati fondamentali per l’attacco milanese. A Bologna non bastano i 16 punti di Tornike Shengelia, ma anche i 14 di Cordinier e Belinelli.

Partenza lanciata della Virtus, che sfrutta anche le incertezze offensive di Milano, segnando per tre volte in contropiede e con il canestro di Shengelia del +6 (10-4) che porta Messina al primo timeout. La Virtus prova a scappare ulteriormente con le triple di Pajola e Cordinier (18-9), ma l’Olimpia resta comunque a contatto con Napier e Shield e alla prima sirena è sotto di cinque punti (19-14).

La Virtus apre il secondo quarto con le triple di Abass e Shengelia che valgono il +11 (25-14). Milano fa una fatica enorme a fare canestro, ma capitan Melli prova a dare una scossa alla squadra di Messina (29-21). Si segna comunque poco nel secondo quarto, che si chiude con la schiacciata di Zizic del 33-25 con cui si va negli spogliatoi per la pausa lunga.

L’Olimpia inizia meglio il secondo tempo. Napier ed Hall prendono per mano l’attacco milanese e costruiscono il parziale che porta al pareggio (36-36). Shields firma anche il sorpasso e il 39-36 è anche il primo vantaggio di Milano nella partita. Belinelli replica con le sue solite bombe uscendo dai blocchi, ma la firma nel finale di quarto è tutta di Shavon Shields, con la tripla del +6 con cui si entra negli ultimi dieci minuti (54-48).

Lundberg riporta subito sul -1 Bologna, ma ancora Napier ed Hall bruciano la retina dall’arco. La partita è vivissima con la penetrazione di Hackett del -3 (60-57) a sei minuti dalla fine. Lundberg firma il nuovo sorpasso milanese con tre liberi dopo il fallo sulla tripla di Mirotic. Shields riporta avanti Milano, ma Cordinier vola al ferro per far impazzire tutta la Segafredo Arena. Mirotic pareggia dalla lunetta, ma ancora Cordinier segna in rovesciata il +3 a 37 secondi dalla fine (68-65). Napier, però, segna subito la tripla del pareggio, poi l’americano ha anche la palla della vittoria, ma Pajola riesce a stopparlo. Si va ai supplementari.

Nell’overtime Shields è semplicemente perfetto. Tre triple consecutive che spaccano completamente la partita e costruiscono l’allungo di Milano (79-70). Belinelli accorcia sul -6, ma Hall replica subito dall’arco e poi con il gioco da tre punti con il fallo di Belinelli chiude definitivamente i conti. Finisce 86-75 per Milano, che ribalta subito il fattore campo nella serie.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 75-86 d.t.s (19-14, 14-11, 15-29, 20-14, 7-18)

Bologna: Lundberg 10, Belinelli 14, Pajola 7, Dobric, Mascolo, Shengelia 16, Hackett 3, Polonara, Zizic 8, Dunston, Abass 3, Cordinier 14

Milano: Bortolani, Tonut 2, Melli 8, Napier 21, Ricci, Flaccadori, Hall 18, Caruso, Shields 25, Mirotic 7, Hines 5, Voigtmann