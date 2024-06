Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv, Serie A basket: orario gara-4, programma, streaming

Da una parte la caccia allo scudetto, la prima chance di ripetere il 2023. Dall’altra, invece, il tentativo di incanalare la rabbia di gara-3 verso un colpo al Forum di Assago. Olimpia Milano contro Virtus Bologna, EA7 Emporio Armani contro Segafredo, la sfida è (ancora) qua.

Non sono passate che nemmeno 48 ore dalla rovente sfida di gara-3, anzi dalla rimessa della discordia che ha generato di tutto. Discussioni, polemiche, dichiarazioni dagli opposti toni e, alla fine, un paio di squalifiche che poi non saranno (Banchi e Belinelli, una giornata teorica, commutata in multa, quindi saranno ognuno al proprio posto). Gli uomini di Ettore Messina hanno la chance di dire 31, quelli del già citato Luca Banchi di ritornare alla Segafredo Arena. Che, a quel punto, sarebbe calda più del caldo.

Gara-4 di finale scudetto tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si giocherà oggi alle ore 20:30.

Giovedì 13 giugno

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Nove, DMAX ed Eurosport 2

Diretta tv: Nove, DMAX ed Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport