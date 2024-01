Basket femminile: Sassari si illude nel primo tempo, poi il Montpellier reagisce e conquista il pass per i quarti di EuroCup

Niente da fare per Sassari in trasferta nel ritorno degli ottavi di finale dell’EuroCup femminile 2023-2024. Dopo il 66-69 dell’andata, le italiane mettono paura al Lattes-Montpellier chiudendo il primo tempo avanti di 14 (33-47), ma poi calano vistosamente nella ripresa e subiscono la rimonta delle avversarie, che alla fine si impongono per 79-69 e strappano così il pass per il quarto di finale contro il Besiktas. Eliminata dunque la squadra sarda.

Decisivi questa sera per la squadra di casa i 24 punti e 11 rimbalzi di Alisia Jenkins, i 23 di Marieme Badiane e gli 11 di Elodie Naigre. Non bastano invece dall’altra parte le ben quattro giocatrici in doppia cifra, con la migliore che è Debora Carangelo con 18, seguita da Mya Hollingshed con 16, Ivana Raca con 13 e Sara Toffolo con 12.

Dopo un inizio molto equilibrato (12-10), Sassari accelera e si porta sul +7 con le triple di Carangelo (1) e Hollingshed (2) e i due tiri liberi di Sara Toffolo (14-21). La squadra di casa non ci sta e reagisce, accorciando fino al -2 con le giocate di Zemoura, ma poi la compagine sarda torna a fare male in attacco e, tra fine primo quarto e inizio secondo, allunga fino sul +12 (20-32). Il Lattes-Montpellier accusa il colpo e nei minuti successivi Sassari ne approfitta al meglio incrementare ulteriormente il vantaggio (31-47), prima del canestro di Jenkins in chiusura di primo tempo (33-47).

Con le spalle al muro per lo svantaggio pesantissimo (e che permetterebbe a Sassari di approdare ai quarti), la compagine francese rientra in campo con la consapevolezza di dover cambiare qualcosa per poter recuperare, e riesce nel proprio intento: la rimonta inizia già nel terzo quarto, con le ottime Badiane e Jenkins che trascinano le compagne fino al -6 dopo 30′ (55-61); poi, nella prima parte di quarto periodo, la squadra di casa continua a giocare nettamente meglio, mentre dall’altra parte non arrivano canestri e la conseguenza è il sorpasso a poco più di 5′ dalla fine (68-65). Galvanizzato dal grande recupero, il gruppo di Valery Demory tiene in seguito alto il ritmo per tutti i minuti restanti e, complice anche la resa totale di Sassari, arriva fino al +10 finale (79-69) che consente di eliminare la squadra sarda e di qualificarsi per i quarti.

IL TABELLINO DELLA SERATA

LATTES-MONTPELLIER – BDS DINAMO SASSARI 79-69 (19-23, 14-24, 22-14, 24-8)

Lattes-Montpellier: Zemoura 7, Traore, Brun, Naigre 11, Alston 9, Jenkins 24, Badiane 23, Rabot ne, Linskens, Bernies 5

Dinamo Sassari: Raca 13, Carangelo 18, Toffolo 12, Crudo 2, Kaczmarczyk 2, Hollingshed 16, Joens 6, Trampana ne, Fara ne, Togliani

Foto: fiba.basketball