Australian Open, venerdì con Sinner e Cobolli in campo. Attenzione a Djokovic-Etcheverry e Tsurenko-Sabalenka

Terminati oggi i trentaduesimi di finale di entrambi i tabelloni, cominceranno domani i sedicesimi degli Australian Open 2024 sia per i maschi che per le femmine. Tra i giocatori che torneranno in campo, ci saranno gli italiani Jannik Sinner e Flavio Cobolli, ma anche Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e molti altri. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla giornata di venerdì 19 gennaio.

Andiamo con ordine. Per l’Italia il match più atteso è sicuramente quello che vedrà coinvolto tra Jannik Sinner. Dopo le facili vittorie nei primi due turni contro gli olandesi Botic van De Zandschulp e Jesper De Jong, l’altoatesino (n.4 al mondo) sfiderà questa notte, nel primo match sulla Margaret Court Arena alle ore 2:00, l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.26), in un incontro da non prendere sottogamba, ma in cui l’italiano partirà nettamente favorito. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale al secondo turno del Masters di Shanghai 2023, e in quel caso vinse l’italiano per 3-6 6-3 6-2.

L’altro azzurro che scenderà in campo domani sarà appunto Flavio Cobolli. In seguito alle cinque vittorie consecutive tra qualificazioni e primi due turni del main draw (da ricordare soprattutto il grande successo al primo turno contro il cileno Nicolas Jarry), l’italiano classe 2002 affronterà per la prima volta in carriera l’australiano Alex De Minaur (n.10 del torneo), con quest’ultimo che arriverà a questa sfida dopo la nettissima vittoria al secondo turno contro Arnaldi. Sulla carta sembra una partita quasi impossibile per Cobolli, che però potrà giocare in serenità senza nulla da perdere, aspetto che non va sottovalutato.

Sempre in campo maschile, tornerà in campo anche il numero 1 al mondo Novak Djokovic, che, dopo i successi in quattro set contro il croato Dino Primzic e l’australiano Alexei Popyrin, sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry (reduce dalle belle vittorie in tre set contro il britannico Andy Murray e il francese Gael Monfils). Questa partita sarà sicuramente interessante, per capire se Djokovic riuscirà ad alzare il livello rispetto ai primi due match, in cui non si è di certo vista la miglior versione del serbo. Da segnalare che tra i due ci sono due precedenti, entrambi vinti dall’attuale numero 1 al mondo (per 6-3 6-2 sia al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023 sia al secondo turno del Masters di Parigi-Bercy 2023).

Altri match maschili interessanti saranno poi Rublev-Korda (2-0 per il russo nei precedenti) e Tsitsipas-Van Assche (0-0): qui i favoriti saranno Rublev nel primo match e il greco nel secondo, ma attenzione ai rispettivi avversari, che hanno le carte in regola per fare male.

Passando al torneo femminile, c’è attesa per rivedere in campo la bielorussa Aryna Sabelnka. La numero 2 al mondo, che è reduce dai successi in due set contro la tedesca Ella Seidel e la ceca Brenda Fruhvirtova, affronterà domani l’ucraina Lesia Tsurenko (n.28 del seeding), in un incontro in cui non dovrebbe avere troppi problemi a vincere, ma che dovrà assolutamente affrontare con la massima concentrazione per evitare brutte soprese. Altri match femminili da seguire saranno sicuramente il derby statunitense tra Coco Gauff (n.4 del seeding) e Alycia Parks e la sfida tra la ceca Barbora Krejcikova (testa di serie n.9) e l’australiana Storm Hunter. Qui in entrambi i casi, sarà il primo scontro diretto tra le atlete.

