Australian Open, risultati tabellone donne 16 gennaio: avanzano Rybakina e Pegula, fuori Kerber

Si è conclusa la terza giornata e quindi si è completato il primo turno con gli ultimi venti incontri del tabellone di singolare femminile agli Australian Open 2024 di tennis: in campo la parte alta del tabellone, con tre azzurre impegnate ed un bilancio positivo in casa Italia.

Avanzano Elisabetta Cocciaretto, che elimina la qualificata elvetica Lulu Sun con lo score di 6-1 7-5, e Martina Trevisan, che supera in rimonta la qualificata messicana Renata Zarazua col punteggio di 4-6 6-4 6-2, mentre viene eliminata Camila Giorgi, battuta dalla testa di serie numero 18, la bielorussa Victoria Azarenka, vittoriosa per 6-1 4-6 6-3.

Tra le principali tenniste impegnate avanzano al secondo turno la polacca Iga Swiatek, numero 1, che regola la statunitense Sofia Kenin per 7-6 6-2, la lettone Jelena Ostapenko (11), che elimina la wild card di casa Kimberly Birrell per 7-6 6-1, la kazaka Elena Rybakina (3), che piega la ceca Karolina Pliskova per 7-6 6-4, e la statunitense Jessica Pegula (5), che liquida la qualificata canadese Rebecca Marino per 6-2 6-4.

Vengono eliminate, invece, la tedesca Angelique Kerber, per mano della statunitense Danielle Collins, vittoriosa per 6-2 3-6 6-1, la croata Petra Martic, battuta dall’australiana Ajla Tomljanovic per 7-6 4-6 6-4, e la statunitense Shelby Rogers, sconfitta dalla britannica Emma Raducanu per 6-3 6-2.

RISULTATI DONNE 16 GENNAIO

Iga Swiatek b. Sofia Kenin 7-6 6-2

Danielle Collins b. Angelique Kerber 6-2 3-6 6-1

Jelena Ostapenko b. Kimberly Birrell 7-6 6-1

Ajla Tomljanovic b. Petra Martic 7-6 4-6 6-4

Clara Tauson b. Greet Minnen 7-5 7-5

Victoria Azarenka b. Camila Giorgi 6-1 4-6 6-3

Emma Navarro b. Xiyu Wang 6-1 6-7 7-5

Elisabetta Cocciaretto b. Lulu Sun 6-1 7-5

Elena Rybakina b. Karolina Pliskova 7-6 6-4

Anna Blinkova b. Cristina Bucsa 6-2 6-4

Sloane Stephens b. Olivia Gadecki 6-3 6-1

Daria Kasatkina b. Peyton Stearns 6-2 3-6 6-2

Qinwen Zheng b. Ashlyn Krueger 3-6 6-2 6-3

Katie Boulter b. Yue Yuan 7-5 7-6

Emma Raducanu b. Shelby Rogers 6-3 6-2

Yafan Wang b. Sorana Cirstea 0-6 7-5 6-2

Océane Dodin b. Lin Zhu 6-4 6-3

Martina Trevisan b. Renata Zarazua 4-6 6-4 6-2

Clara Burel b. Aleksandra Krunic 6-4 6-1

Jessica Pegula b. Rebecca Marino 6-2 6-4

Foto: LaPresse

