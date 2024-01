Australian Open, Novak Djokovic troverà un giovane croato in ascesa al debutto

Ci sarà da divertirsi domenica 14 gennaio. Gli Australian Open prenderanno il via e sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, non prima delle 09.00 italiane, farà il proprio esordio Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, dieci volte vincitore di questo torneo, va a caccia della venticinquesima affermazione Slam. Non è un mistero che per Nole questo sia il Major preferito.

Tuttavia, a creare dell’interesse sarà l’incrocio del primo turno. Dall’altra parte della rete ci sarà un tennista di cui già da qualche tempo si parla e che fa ben sperare. Ci riferiamo a Dino Prizmic, nato il 5 agosto del 2005 e attuale n.178 della classifica mondiale. Un giocatore di grande classe e potenza quello cresciuto al Tennis Club di Spalato, dove sono emersi tennisti di alto livello come Pilic, Franulovic, Ancic, ma soprattuto Goran Ivanisevic, legato a Djokovic in qualità di tecnico.

Nel suo percorso giovanile si è messo in evidenza con la vittoria a livello juniores il Roland Garros, ad agosto ha vinto il suo primo Challenger sulla terra di Banja Luka e a Stoccolma ha superato le qualificazioni e poi ha sconfitto al primo turno il ceco Jiri Lehecka. Un tennista potente, che sa fare un po’ tutto, sposando la filosofia dei tennisti dell’ultima generazione che non disdegna la verticalità quando necessario, ma con una base da fondo molto solida.

Sarà interessante capire come, al suo primo Slam, il giovanissimo croato affronterà il tennista più vincente di tutti i tempi, nel suo giardino di casa. Un po’ le gambe tremeranno, ma vederlo all’opera potrebbe rappresentare un qualcosa di simbolico in vista del futuro, ricordando che nel 2005, quando nasceva Prizmic, Djokovic affrontava nel suo primo Major Marat Safin (vincitore poi di quell’edizione a Melbourne)

Foto: LaPresse

